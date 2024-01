Máy bay Nhật Bản nứt kính buồng lái trên không

Chiếc Boeing 737-800 của All Nippon Airways chở 65 người bị nứt kính buồng lái, phải quay đầu hạ cánh xuống sân bay New Chitose.

Máy bay Boeing 737-800 của All Nippon Airways (ANA), cất cánh từ sân bay New Chitose và hướng đến Toyama, hôm 13/1 phải quay đầu về điểm xuất phát do các phi công phát hiện vết nứt trên kính buồng lái khoảng 20 phút sau khi cất cánh. Phi cơ hạ cánh an toàn, không ai trong số 59 hành khách và 6 thành viên tổ bay bị thương.

Người phát ngôn hãng hàng không ANA nói rằng vết nứt xuất hiện ở lớp ngoài cùng của một trong 6 tấm kính buồng lái, nhấn mạnh mỗi tấm kính có 4 lớp và vết nứt "không ảnh hưởng tới áp suất cũng như khả năng điều khiển máy bay".

Máy bay Boeing 737-800 của ANA tại sân bay Haneda hồi năm 2018. Ảnh: Jetphotos

Boeing 737-800 là một trong 4 biến thể chính của dòng 737 Next Generation bắt đầu vận hành từ năm 1997. Đây là phiên bản thế hệ thứ ba của dòng Boeing 737, một trong những máy bay phản lực phổ biến nhất thế giới.

Thông tin được công bố trong bối cảnh dòng Boeing 737 MAX 9, phiên bản kế tiếp của 737 NG, đang gây chú ý sau sự cố bung tấm bịt cửa trên không ở Mỹ. Hai hãng hàng không Mỹ gồm Alaska Airlines và United Airlines sau đó thông báo phát hiện nhiều chiếc 737 MAX 9 bị lỏng ốc trong quá trình kiểm tra sơ bộ sau sự cố.

Vũ Anh (Theo Yomiuri, Reuters)