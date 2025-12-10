Tiêm kích Hàn Quốc và Nhật Bản cất cánh khẩn cấp khi biên đội oanh tạc cơ Nga - Trung Quốc bay vào vùng biển gần hai nước này.

Biên đội oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS Nga và H-6 Trung Quốc ngày 9/12 thực hiện chuyến bay trên vùng trời quốc tế tại Biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và tây Thái Bình Dương. Tiêm kích Su-30SM, Su-35S Nga và J-16 Trung Quốc đã hộ tống biên đội trong chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Cơ quan này cho biết "tiêm kích nước ngoài" cũng bay kèm oanh tạc cơ Nga - Trung tại một số khu vực, song không nêu tên quốc gia và chủng loại máy bay. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy ít nhất một tiêm kích tàng hình F-35 bám theo oanh tạc cơ Tu-95MS.

Biên đội máy bay Nga - Trung buộc Nhật, Hàn điều tiêm kích khẩn cấp Oanh tạc cơ Tu-95MS Nga huấn luyện chung với biên đội Trung Quốc ngày 9/12. Video: BQP Nga

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày công bố đồ họa cho thấy đường bay của hai oanh tạc cơ Tu-95MS và hai tiêm kích Su-30 Nga theo hướng bắc - nam, qua vùng biển nằm giữa nước này và Hàn Quốc.

Khi tới khu vực phía tây eo biển Miyako, biên đội Nga hội quân với hai oanh tạc cơ H-6 cùng 8 tiêm kích J-16 Trung Quốc, rồi bay qua khu vực này và ngoặt lên hướng đông bắc. 4 chiếc J-16 sau đó quay về, trong khi những máy bay còn lại tiếp tục di chuyển xa hơn, trước khi vòng lại theo đường cũ.

Một máy bay cảnh báo sớm A-50 Nga được hai tiêm kích Su-30 hộ tống bay qua khu vực phía bắc Biển Nhật Bản, ngoài khơi phía tây đảo Honshu.

"Để đối phó tình huống này, Bộ tư lệnh Phòng không Tây Nam thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản và các đơn vị khác đã cho tiêm kích xuất kích khẩn cấp", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, song không cung cấp thông tin về loại phi cơ tham gia.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cùng ngày thông báo "điều động tiêm kích xuất phát khẩn cấp để đề phòng tình huống bất ngờ", sau khi phát hiện hai máy bay Trung Quốc và 7 phi cơ Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không (AIDZ).

Theo quân đội Hàn Quốc, biên đội Nga - Trung Quốc đã nhiều lần ra vào AIDZ Hàn Quốc trong vòng một giờ trước khi rời khỏi khu vực. Hàn Quốc không nêu cụ thể loại máy bay của Nga và Trung Quốc.

Đường bay của biên đội máy bay Nga - Trung Quốc ngày 9/12. Đồ họa: BQP Nhật Bản

Nga và Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức các chuyến bay chung tại khu vực Đông Bắc Á, lần đầu tiên diễn ra tháng 6/2019. Tiêm kích Hàn Quốc khi đó bắn loạt đạn pháo 20 mm cảnh cáo khi máy bay A-50 Nga bay vào vùng trời trên nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima mà Seoul và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền.

Chuyến bay ngày 9/12 diễn ra trong lúc căng thẳng leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi về đảo Đài Loan hồi tháng trước. Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, RIA Novosti, Kyodo, Yonhap)