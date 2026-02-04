Máy bay Mỹ nổ lốp, khiến căn cứ trọng yếu ở châu Âu tê liệt nhiều ngày

Máy bay KC-46 Mỹ gặp sự cố khi cất cánh, nghi là hỏng động cơ và nổ lốp, khiến căn cứ Moron ở châu Âu ngừng hoạt động nhiều ngày.

Chuyên trang quân sự War Zone ngày 3/2 cho biết máy bay tiếp dầu KC-46A của không quân Mỹ vẫn nằm án ngữ trên đường băng tại căn cứ không quân Moron ở miền nam Tây Ban Nha, 4 ngày sau khi gặp sự cố trong lúc cất cánh.

Những người chứng kiến sự việc cho biết chiếc KC-46A bị hỏng động cơ, khiến phi công phải hủy cất cánh và phanh gấp khi máy bay đang chạy đà, khiến 8 bánh xe ở càng đáp bị nổ. Các hình ảnh hiện trường cho thấy càng đáp của chiếc KC-46A bị hư hại sau sự việc.

Phi cơ tiếp dầu Mỹ 'nổ lốp, hỏng động cơ' khi cất cánh Phi cơ KC-46A gặp sự cố khi cất cánh từ căn cứ Moron trong video đăng ngày 2/2. Video: X/pepejimenezEdA2

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ hôm 31/1 phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM) để cảnh báo tình trạng một phi cơ đang bị hỏng và nằm trên đường băng tại căn cứ Moron. Điện văn này sẽ hết hạn vào ngày 7/2.

Giới chức Mỹ sau đó tiếp tục phát thêm hai NOTAM để thông báo cả đường băng dân sự lẫn quân sự ở Moron sẽ ngừng hoạt động đến ngày 6/2.

Sự cố được cho là đã khiến sân bay Moron tê liệt và nhiều máy bay không thể cất cánh, trong đó có một chiếc KC-46A, một phi cơ tiếp dầu KC-135 và một vận tải cơ C-17, cùng toàn bộ Không đoàn số 11 trang bị tiêm kích Typhoon của không quân Tây Ban Nha.

Căn cứ Moron được cả quân đội Mỹ và Tây Ban Nha sử dụng, đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng đối với hoạt động di chuyển máy bay quân sự, trang thiết bị và nhân lực từ Mỹ sang châu Âu và Trung Đông. Sự việc xảy ra trong lúc Mỹ tăng cường lực lượng tới Trung Đông giữa căng thẳng với Iran, chưa rõ sẽ ảnh hưởng thế nào tới hoạt động hậu cần của Mỹ ở khu vực.

Máy bay KC-46A trên đường băng tại căn cứ Moron hôm 3/2. Ảnh: X/SantiBlanquez

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc KC-46A đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tiêm kích F-35A Mỹ từ vùng Caribe đến Trung Đông. Phi đội này đã phải chuyển hướng đến căn cứ không quân Rota ở Tây Ban Nha sau sự cố, chưa rõ khi nào chúng sẽ tiếp tục hành trình.

KC-46A được phát triển trên cơ sở máy bay Boeing 767 để thay thế dòng KC-135 mà không quân Mỹ biên chế từ những năm 1950. Tuy nhiên, dự án với tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ USD đã gặp nhiều vấn đề, liên tục chậm tiến độ và bị đội giá.

Không quân Mỹ đặt mua 179 máy bay KC-46A với giá trung bình khoảng 160 triệu USD mỗi chiếc, bắt đầu vận hành từ năm 2019 bất chấp nhiều sự cố nghiêm trọng chưa được khắc phục triệt để.

Phạm Giang (Theo War Zone)