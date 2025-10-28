Máy bay Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông có thể do nhiên liệu nhiễm bẩn

Tổng thống Trump cho rằng dầu nhiễm bẩn có thể là nguyên nhân khiến trực thăng và tiêm kích Mỹ rơi trên Biển Đông trong vòng 30 phút.

"Họ sẽ sớm thông báo cho tôi. Tôi nghĩ họ sẽ tìm ra nguyên nhân, sự cố có thể do nhiên liệu bị nhiễm bẩn gây ra. Điều này rất hiếm khi xảy ra", Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 27/10 khi được đề nghị bình luận vụ trực thăng và tiêm kích Mỹ rơi ở Biển Đông trước đó một ngày.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng hai sự cố bắt nguồn từ "hành vi bất chính" nào đó hay không, Tổng thống Trump đáp rằng "tôi không nghĩ vậy" và nhắc lại giả thuyết về dầu nhiễm bẩn.

Hạm đội Thái Bình Dương (USPACFLT) của hải quân Mỹ từ chối bình luận về tuyên bố của ông Trump. Một quan chức hải quân Mỹ trước đó cũng phủ nhận khả năng "có hành động xấu" trong các sự việc.

Tiêm kích F/A-18F chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Nimitz trên Thái Bình Dương ngày 4/4. Ảnh: US Navy

Trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc Phi đoàn Trực thăng Tấn công hàng hải số 73 và chiến đấu cơ F/A-18F thuộc Phi đoàn Tiêm kích số 22, đều thuộc biên chế tàu sân bay USS Nimitz, bị rơi chỉ cách nhau nửa tiếng khi làm nhiệm vụ trên Biển Đông chiều 26/10.

5 người trên hai máy bay được giải cứu an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng. USPACFLT không nêu vị trí cụ thể của tàu sân bay USS Nimitz vào thời điểm xảy ra các tai nạn, thêm rằng hai sự việc xảy ra riêng rẽ và đang được điều tra.

"Dầu không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, bị nhiễm chất lạ hoặc nước có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng, khiến động cơ ngừng hoạt động trong khi bay", biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết.

Theo Altman, kiểm tra nhiên liệu là một phần quy trình được tiến hành sau mọi sự cố hàng không. Kỹ thuật viên trên tàu sân bay cũng thường xuyên phải kiểm tra chất lượng dầu theo nhiều bước trong quy trình phân phối, nhằm bảo đảm khả năng vận hành của máy bay.

Hải quân Mỹ từng gặp một số sự cố nghiêm trọng tại Biển Đông. Vào tháng 1/2022, một tiêm kích tàng hình F-35C đập mạnh vào sàn đáp tàu sân bay USS Carl Vinson khi hạ cánh rồi lao xuống biển. Mỹ sau đó trục vớt xác chiếc F-35C từ độ sâu gần 3.800 m.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, một trong ba chiếc thuộc lớp Seawolf, loại tàu ngầm tấn công đắt nhất thế giới, đâm vào núi ngầm không có trên hải đồ khi làm nhiệm vụ ở Biển Đông hồi tháng 10/2021.

Sự việc khiến 11 thủy thủ bị thương và làm tàu ngầm bị vỡ nát phần mũi, phải nổi lên và mất một tuần di chuyển về căn cứ Guam. Quá trình sửa chữa USS Connecticut dự kiến kéo dài hơn 4 năm, tàu dự kiến trở lại biên chế vào cuối năm 2026.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)