Máy bay móp vỏ vẫn bay đi Phú Quốc

Quá trình bảo dưỡng tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay của Vietnam Airlines bị móp vỏ song nhân viên kỹ thuật không phát hiện ra, vẫn cất cánh đến Phú Quốc.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, ngày 17/4, trước khi thực hiện chuyến bay VN1823 từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Phú Quốc, máy bay VN-A603 của Vietnam Airlines được bảo dưỡng phần đuôi và có sử dụng xe nâng.

Khi rút xe nâng ra khỏi vị trí bảo dưỡng, nhân viên vận hành tại sân bay Tân Sơn Nhất đã làm tấm chắn an toàn trên sàn xe va chạm vào tàu bay.

Vết lõm trên máy bay VN-A603 từ TP HCM đi Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Cục Hàng không VN

Va chạm đã khiến máy bay bị lõm dài 67 cm, rộng 50 cm và sâu một cm. Ngoài ra, phần vỏ miệng hút khí động cơ phụ bị một số vết rạn tại phần góc.

Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra trước chuyến bay và phi công đều không nhận ra hỏng hóc này cho đến khi nhân viên kỹ thuật tại Phú Quốc kiểm tra sau chuyến bay và phát hiện ra.

Đánh giá sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C) trong 5 mức an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ điều tra nguyên nhân.

Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay đã bị rút giấy phép do không phát hiện ra sự cố. Nếu nhân viên này muốn tiếp tục công việc sẽ phải thi lại để được cấp giấy phép hành nghề.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, chuyến bay VN1823 hạ cánh an toàn tại Phú Quốc. Sau khi phát hiện hư hỏng trên vỏ, máy bay được tạm dừng sửa chữa, đến nay đã được khai thác trở lại.

Theo Thông tư quy định về quản lý an toàn hàng không dân dụng, tai nạn, sự cố và vụ việc an toàn hàng không được phân loại cụ thể như sau:

1. Tai nạn: Mức A.

2. Sự cố nghiêm trọng: Mức B.

3. Sự cố uy hiếp an toàn cao: Mức C.

4. Sự cố uy hiếp an toàn: Mức D.

5. Vụ việc: Mức E.

Anh Duy