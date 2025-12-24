Máy bay huấn luyện Thái Lan nghi tập kích sâu trong lãnh thổ Campuchia

Giới chức Campuchia cáo buộc Thái Lan điều máy bay huấn luyện T-50 ném bom khu dân cư Phnom Sampov, cách biên giới khoảng 60 km.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay cho biết máy bay huấn luyện T-50 Thái Lan đã ném 4 quả bom xuống một ngôi làng ở huyện Banan thuộc tỉnh Battambang, nhưng không nêu khu vực cụ thể. Tỉnh trưởng Battambang Sok Lu sau đó nói rằng vị trí hứng đòn không kích là khu dân cư Phnom Sampov, cách biên giới khoảng 60 km.

Giới chức Campuchia chưa công bố thương vong và thiệt hại liên quan. Sự việc xảy ra vài tiếng trước cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan, dự kiến diễn ra chiều nay.

Không quân Thái Lan chưa bình luận về thông tin.

Vị trí khu dân cư Phnom Sampov. Đồ họa: BBC

Phó tư lệnh không quân Thái Lan Prapas Sornjaidee hôm 22/12 thông báo nước này đã triển khai máy bay huấn luyện T-50TH tham gia xung đột với Campuchia. "Máy bay T-50TH thuộc Phi đoàn 401 đã phối hợp với tiêm kích F-16 và Gripen, thể hiện mức độ hiệp đồng sau nhiều năm chúng tôi lên kế hoạch phối hợp tác chiến", ông nói.

Quyết định điều động T-50TH tham chiến của Thái Lan được đánh giá là nhằm mở rộng vai trò của mẫu phi cơ này, từ huấn luyện sang yểm trợ mặt đất và tác chiến cường độ cao.

Máy bay T-50 do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thiết kế và chế tạo, với tổng cộng 200 chiếc đã xuất xưởng.

Chương trình T-50 ban đầu đặt mục tiêu phát triển máy bay huấn luyện phản lực để phục vụ đào tạo phi công F-16 và F-15, song sau đó KAI đã ra mắt biến thể cường kích TA-50 và tiêm kích hạng nhẹ FA-50 mang được nhiều vũ khí hơn mẫu nguyên bản.

Máy bay huấn luyện T-50TH biểu diễn tại sự kiện ở Don Mueang, Thái Lan ngày 8/3. Ảnh: RTAF

T-50 có tổ lái hai người, tốc độ tối đa hơn 1.800 km/h, trần bay 14.000 m. Máy bay được trang bị một pháo ba nòng xoay cỡ 20 mm với cơ số đạn 205 viên, 7 giá treo có thể mang tên lửa đối không, đối đất, bom, thiết bị chỉ thị mục tiêu và radar.

Không quân Thái Lan đang vận hành 14 máy bay thuộc dòng T-50, gồm 10 chiếc T-50 nguyên bản và 4 tiêm kích FA-50. Chưa rõ Thái Lan triển khai loại máy bay nào cho xung đột với Campuchia.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán. Lực lượng hai bên đến sáng nay vẫn tiếp tục đọ súng ở khu vực tranh chấp.

Nguyễn Tiến (Theo Phnompenh Post, Nation Thailand, AP)