Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì dơi 'làm loạn'

Ấn ĐộMáy bay của hãng Air India phải quay đầu và hạ cánh tại New Delhi để loại bỏ con dơi vô tình lọt vào cabin.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ New Delhi, Ấn Độ đến New York, Mỹ tuần qua. Máy bay cất cánh được 30 phút, một con dơi bất ngờ xuất hiện và bay lượn trong cabin trước sự ngạc nhiên và náo loạn của hành khách. Theo New York Post, không ai biết được con vật đã "lén" vào máy bay từ khi nào, và không bị phát hiện cho đến khi nó bay lượn. Video đăng lại khoảnh khắc dơi bay hôm 29/5 thu hút hơn 11.400 lượt xem sau 3 ngày đăng tải trên Twitter của Asianet Newsable.

Hạ cánh khẩn vì dơi 'làm loạn' máy bay/Vị khách bất ngờ xuất hiện giữa chuyến bay Video: Asianet Newsable/Twitter

Các quan chức hàng không quyết định cho máy bay quay đầu và hạ cánh xuống sân bay New Delhi để xử lý "vị khách không mời mà đến". Họ cũng gọi điện cho nhân viên chuyên trách bộ phận xử lý động vật hoang dã đến sân bay. Chặng bay từ Ấn Độ tới Mỹ kéo dài từ 15 đến 21 giờ, tùy thuộc vào tuyến đường.

Sau khi tiếp đất, máy bay được phun khử trùng toàn bộ để đảm bảo an toàn. Khi quá trình hoàn tất, xác con dơi được nhân viên chuyên về động vật hoang dã lấy ra từ khu vực hạng thương gia.

Phía Tổng cục Hàng không dân dụng cho biết: "Trên chuyến bay, các tiếp viên đã nhìn thấy con dơi trong cabin. Nhân viên động vật hoang dã được gọi tới để bắt và mang con vật đi. Máy bay hạ cánh an toàn vào lúc 3h35 phút sáng (giờ địa phương) và được tuyên bố là trong tình trạng AoG (Aircraft on ground - thuật ngữ nói về tàu bay phải nằm lại dưới đất, không bay được do lỗi kỹ thuật).

Đại diện Air India báo cáo rằng con vật có thể đã lọt vào khi nhân viên đang chất hàng lên máy bay. Họ tin rằng con vật bị thu hút bởi mùi thức ăn khi các suất ăn phục vụ khách được đưa lên khoang. Nhiều người đã để lại bình luận hài hước về sự cố trên: "Dơi đã biết bay rồi, không cần phải lên máy bay nữa đâu". Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về việc hành khách có thể lây nhiễm dịch bệnh vì dơi là loài động vật mang trong mình các chủng virus nCoV. "Việc quay đầu để xử lý con vật là hoàn toàn đúng đắn", một người cho biết.

Anh Minh (Theo Fox News)

