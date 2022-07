Máy bay của hãng Spirit Airlines gặp sự cố phanh quá nhiệt dẫn đến bốc cháy khi hạ cánh ở bang Georgia, không có ai bị thương.

Sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở bang Georgia của Mỹ hôm 10/7. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa và khói dày đặc bốc lên từ càng đáp chính bên trái của máy bay Airbus A320 thuộc hãng hàng không Spirit Airlines.

"Chuyến bay số hiệu 383 hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Một trong các bộ phanh của phi cơ đã bị quá nhiệt. Máy bay sau đó được kéo đến cổng và các hành khách đều rời phi cơ an toàn, không có ai bị thương", phát ngôn viên hãng Spirit Airlines nói.

Hãng hàng không Mỹ không cho biết mức độ hư hỏng của máy bay, thêm rằng chiếc A320 sẽ được đưa đi bảo dưỡng.

Máy bay chở khách Mỹ phanh cháy lốp Máy bay của Spirit Airlines bị cháy phanh tại bang Georgia hôm 10/7. Video: Twitter/trianglegrrl.

Giới chức sân bay xác nhận không có người bị thương và sự cố không ảnh hưởng tới hoạt động tại đây.

"Sau khi tiếp đất, chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ ở bên trái máy bay. Không ai biết chuyện gì xảy ra cho đến khi phi cơ dừng hẳn ở đoạn giữa đường băng. Chúng tôi thấy lửa bốc lên từ phía động cơ và mọi người bắt đầu hoảng loạn", Scottie Nelms, hành khách trên chuyến bay, nhớ lại.

Một máy bay Airbus A320 của Spirit Airlines từng gặp sự cố cháy động cơ do đâm phải chim khi cất cánh ở bang bang New Jersey hồi tháng 10/2021, nhưng 102 hành khách và 7 thành viên tổ bay được sơ tán an toàn.

Vũ Anh (Theo Business Insider)