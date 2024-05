Máy bay chở hàng mài bụng tóe lửa khi hạ cánh

Thổ Nhĩ KỳMáy bay chở hàng của Boeing không mở được càng đáp khi hạ cánh tại sân bay Istanbul, mài bụng tóe lửa trên đường băng.

Máy bay chở hàng Boeing 767, thuộc hãng vận tải FedEx Airlines, ngày 8/5 gặp sự cố không thể mở càng đáp phía trước trong quá trình hạ cánh tại sân bay quốc tế Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phi công khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp đã giữ máy bay không chạy chệch khỏi đường băng thành công, không gây ra thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong nào.

Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc Boeing 767 cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle tại thủ đô Paris của Pháp cùng ngày. Khi máy bay đi vào chặng cuối hành trình, phi công phát hiện sự cố kỹ thuật, thông báo cho kíp kiểm soát không lưu ở sân bay điểm đến và được hướng dẫn hạ cánh ở đường băng 16R.

Máy bay chở hàng của Boeing hỏng càng đáp Máy bay chở hàng của Boeing hỏng càng đáp, hạ cánh bằng bụng tại sân bay Istanbul. Video: X/ABC News

Video hiện trường cho thấy máy bay mài bụng trên đường băng, tóe lửa và khói khoảng 10 giây thì ngừng hẳn. Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa tại sân bay nhận thông tin và chuẩn bị các biện pháp ứng phó từ trước khi máy bay hạ cánh.

"Sự cố đã được kiểm soát hiệu quả trước khi máy bay hạ cánh bằng bụng nhờ có hành động kịp thời của đội ngũ cứu hộ và cứu hỏa sân bay được triển khai đón sẵn trên đường băng", AIG, đơn vị vận hành sân bay Istanbul, cho biết.

Phi hành đoàn được sơ tán an toàn, đường băng bị phong tỏa để chờ di chuyển chiếc máy bay bị hỏng, theo Bộ trưởng Giao thông Abdulkadir Uraloglu.

Các đường băng khác tại sân bay quốc tế Istanbul, trong đó có đường băng dự phòng, tiếp tục hoạt động bình thường.

Hiện trường máy bay Boeing 767 của FedEx Airlines trên đường băng R16 của sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, gặp sự cố hạ cánh vào ngày 8/5. Ảnh: X/FL36aero

"Sân bay Istanbul là một trong những sân bay toàn diện và có chất lượng tốt nhất trên thế giới. Biến động ở một đường băng sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến bay", Thống đốc Istanbul Davut Gul nhấn mạnh.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không đề cập đến nguyên nhân sự cố trong thông cáo. Tập đoàn Boeing chưa bình luận về sự việc.

Boeing đang gặp áp lực chồng chất sau loạt sự cố về chất lượng và an toàn bay. Hôm 5/1, chiếc 737 MAX 9 của Alaska Airlines hạ cánh khẩn cấp vì bung tấm bịt cửa ở độ cao 5.000 mét. Ba ngày sau, United Airlines phát hiện loạt máy bay 737 MAX 9 bị lỏng ốc trong quá trình kiểm tra sơ bộ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) vào tháng 3 thông báo Boeing không cung cấp đủ dữ liệu về các sự cố an toàn hàng không, thất lạc hồ sơ bảo trì và mất hình ảnh camera an ninh.

Thanh Danh (Theo Reuters, Daily Sabah)