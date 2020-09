Máy bay bị nứt kính khi đang trên trời

MỹPhi công đã hạ cánh an toàn dù kính chắn gió bị nứt khi đang bay.

Sự việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng American Airlines, hành trình từ thành phố Charlotte, bang North Carolina đến thành phố Burlington, bang Vermont vào cuối tháng 9. Theo đó, quản lý sân bay quốc tế Burlington (Vermont) đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ phi công thông báo rằng kính chắn gió bị nứt. Sự cố xảy ra khi máy bay còn cách điểm đến gần 100 km, tương đương 10 phút trước khi hạ cánh theo lịch trình.

Máy bay của hãng American Airlines tiếp đất, hành khách bình thản lấy đồ rồi lần lượt rời máy bay. Hầu như không ai biết về sự cố mà họ đã gặp phải trước khi hạ cánh 10 phút. Ảnh: iStock

Điều may mắn là máy bay vẫn tiếp đất an toàn tại sân bay. 45 hành khách và phi hành đoàn đều không gặp thương tích do sự cố trên, máy bay cũng không hư tổn thêm các bộ phận khác.

Gene Richards, CEO của sân bay Burlington cho biết, khi máy bay tiếp đất, đội cứu hộ được điều ra đứng xung quanh để có thể hỗ trợ kịp thời. Mọi người sẵn sàng và may mắn sự cố không xảy ra. Vị quản lý cho biết có lẽ toàn bộ hành khách không hay biết về những gì đã xảy ra khi ở trên trời. Hãng bay đang điều tra nguyên nhân vụ kính nứt.

Cơ trưởng được phong 'người hùng' sau vụ cơ phó bị hút ra ngoài

Anh Minh (Theo WCAX)