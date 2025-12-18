Mẫu UAV có thể là 'mắt thần' của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

UAV tàng hình CH-7 đang thử nghiệm có thể được Trung Quốc triển khai để theo dõi các lực lượng Mỹ và đồng minh ở Thái Bình Dương.

Truyền thông Trung Quốc ngày 15/12 công bố video máy bay không người lái (UAV) tàng hình cỡ lớn CH-7 cất hạ cánh trong chuyến bay thử đầu tiên. Chiếc CH-7 có màu vàng của lớp sơn nền, chưa được sơn hoàn thiện, do đang thử nghiệm. Trên mũi và cánh phi cơ có các thiết bị thu thập dữ liệu chuyến bay.

CH-7 do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) chế tạo, là mẫu UAV chuyên hoạt động ở độ cao lớn và trong thời gian dài, được tối ưu để xâm nhập hoặc di chuyển gần không phận đối phương.

UAV tàng hình cỡ lớn Trung Quốc lần đầu bay thử Nguyên mẫu UAV CH-7 cất cánh trong video công bố ngày 15/12. Video: X/Clash Report

Trung Quốc ra mắt mô hình UAV tàng hình CH-7 tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2018, máy bay có thiết kế gần giống UAV vũ trang X-47B của Mỹ. Tới năm 2022, CASC trưng bày mô hình CH-7 mới, với cánh được thiết kế lại và cửa hút gió phía trước lớn hơn.

Mỗi chiếc có chiều dài khoảng 10 m, khối lượng cất cánh tối đa 10 tấn, tốc độ tối đa hơn 900 km/h và hoạt động liên tục trong 15 tiếng.

Nguyên mẫu hoàn chỉnh của CH-7 ứng dụng thiết kế cánh bay dạng cánh diều gấp khúc. Một số chuyên gia phương Tây từng nhận định CH-7 có khoang chứa vũ khí kích thước lớn trong thân, song hình ảnh mới công bố không cho thấy rõ điều này. Thay vào đó, gần càng đáp sau dường như có hai khoang dài và nhỏ.

"Các khoang này có thể chứa vũ khí cỡ nhỏ, cho thấy tấn công mục tiêu là nhiệm vụ thứ cấp của CH-7. Phi cơ này sẽ chủ yếu phục vụ hoạt động thu thập thông tin tình báo, trinh sát và giám sát", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Năm 2024, kỹ sư trưởng Cao Ran của CASC tuyên bố CH-7 ban đầu được thiết kế làm "UAV vũ trang chiến lược", nhưng sau đó chuyển thành "UAV chiến thuật đa nhiệm" do nhu cầu tác chiến thay đổi.

Peter Layton, chuyên gia thuộc Viện Griffith Asia có trụ sở tại Australia, nhận định tiết diện phản xạ radar (RCS) mặt trước của CH-7 tương đương tiêm kích F-35 ở trạng thái tàng hình cao nhất. Điều này cho phép CH-7 quần thảo ở rìa mạng lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Thái Bình Dương, thậm chí xâm nhập vào sâu trong khu vực nếu có yêu cầu.

Nguyên mẫu CH-7 trong chuyến bay thử đầu tiên. Ảnh: CASC

Nó có thể làm nhiệm vụ trinh sát điện tử và tín hiệu, lập bản đồ vị trí các đơn vị phòng không Patriot, THAAD, Aegis Ashore và tàu khu trục trang bị lá chắn Aegis, cung cấp dữ liệu mục tiêu thời gian thực cho tên lửa chống hạm và oanh tạc cơ chiến lược. Trong trường hợp cần thiết, CH-7 cũng có thể tự tấn công bằng tên lửa diệt radar CM-102 hoặc KD-21.

"CH-7 nhiều khả năng sẽ trở thành mắt thần cho toàn bộ chuỗi tiêu diệt của quân đội Trung Quốc ở khu vực Tây Thái Bình Dương", Andreas Rupprecht, chuyên gia về hàng không quân sự Trung Quốc, nhận định.

Timothy Heath, chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn chính sách toàn cầu RAND Corporation, nhận định CH-7 sẽ cho phép Trung Quốc giám sát chiến trường liên tục ở các vùng biển Thái Bình Dương mà không cần mạo hiểm sử dụng máy bay có người lái.

Trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc công bố năm 2024, Lầu Năm Góc nhận định sự mở rộng nhanh chóng của các hệ thống không người lái là trọng tâm của chiến lược "chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực" mà Bắc Kinh theo đuổi.

Với bán kính hoạt động 2.000 km, CH-7 có thể bao phủ toàn bộ "chuỗi đảo thứ nhất", khu vực bên trong vành đai nối từ quần đảo Kuril qua Nhật Bản, đảo Okinawa, đảo Đài Loan và tới Philippines. Đây được coi là yết hầu ngăn lực lượng Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ Mỹ và đồng minh trong các kịch bản xung đột tiềm tàng.

Mô hình UAV CH-7 tại triển lãm hàng không ở Chu Hải, Trung Quốc, tháng 11/2018. Ảnh: CASC

Ngoài vai trò "mắt thần" trong chuỗi tiêu diệt của Trung Quốc, CASC không giấu giếm ý định bán phiên bản cắt giảm tính năng của CH-7 cho nước ngoài. Với giá thành ước tính chỉ bằng 10-12% dòng RQ-4 Global Hawk của Mỹ, CH-7 sẽ là lựa chọn hấp dẫn với các quốc gia Trung Đông, Pakistan và Ai Cập.

"Nếu CH-7 được xuất khẩu, chúng ta sẽ sớm thấy chúng bay trên đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông", Rebecca Heinrichs, chuyên gia thuộc Viện Hudson, nêu quan điểm.

Phong Lâm (Theo Army Regconition, Foreign Policy, War Zone)