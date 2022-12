Mâu Thủy: 'Tôi sợ đàn ông tính trẻ con'

Mâu Thủy: 'Bạn trai chinh phục tôi bằng sự lì lợm'

Mâu Thủy, 30 tuổi, và bạn trai sinh năm 1990 quen nhau hơn hai năm nay. Á hậu nhận lời cầu hôn của anh hồi tháng 7, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả chúc mừng.

Cô đang mang thai ở tháng thứ bảy, sức khỏe ổn định, tăng 13 kg. Chồng là người ở bên chăm sóc, động viên tâm lý cô. Họ hiện chuyển về sống ở một căn chung cư tại quận Tân Bình, TP HCM.

Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992, cao 1,79 m, tại TP HCM. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...

Tân Cao - Tuấn Việt