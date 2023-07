Mâu Thủy giảm 20 kg sau sinh

Á hậu Mâu Thủy thay đổi chế độ ăn uống, tập yoga, giảm 20 kg sau 5 tháng sinh con đầu lòng.

Người mẫu trở lại công việc làm mẫu ảnh, giám khảo casting show thời trang. Sắc vóc thon gọn sau sinh của Mâu Thủy nhận nhiều bình luận tích cực của fan. Các video hậu trường làm việc do Mâu Thủy đăng tải hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Mâu Thủy cho biết hiện trở về cân nặng như lúc chưa mang bầu - 63 kg. Người đẹp cao 1,79 m, có khung xương lớn.

Mâu Thủy lúc mang bầu và sau khi sinh giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp lấy lại vóc dáng bằng cách thay đổi chế độ ăn. Buổi sáng sau thức dậy, Mâu Thủy thường uống một ly mật ong pha với nước ấm. Sau đó, cô dùng sữa chua ăn kèm các loại hạt như yến mạch, hạnh nhân, hạt điều, hạt chia, cho thêm chuối hoặc thanh long. Bữa trưa, cô ăn một bát cơm nhỏ với nhiều loại rau, thịt. Á hậu thường thay thế cơm bằng bún hoặc miến cho bữa tối, không ăn gì thêm sau 19h.

Mâu Thủy tạo dáng chụp ảnh sau sinh Mâu Thủy tạo dáng chụp ảnh sau giảm 20 kg, ngày 21/7. Video: Nhân vật cung cấp

Mỗi ngày, cô uống khoảng hai lít nước lọc, cho thêm hạt chia để hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chất chống oxy hóa. Người đẹp còn dùng hai ly sữa hạt dành cho mẹ bầu để bổ sung vitamin, khoáng chất.

Mâu Thủy còn chú trọng tập thể dục với cường độ vừa phải. Sau hai tháng sinh, cô tranh thủ giờ trưa lúc con ngủ để tập yoga tại nhà. Gần đây, cô đến lớp học vào các ngày 2, 4, 6, cùng giáo viên có bài tập phù hợp, lấy lại sự dẻo dai. Mỗi chiều, cô cùng chồng đi bộ quanh công viên khoảng một tiếng, rèn sức bền, đốt calo dư thừa.

Mâu Thủy nói về cách giảm 20 kg sau sinh Mâu Thủy nói về chế độ ăn uống, tập luyện để giảm cân sau sinh. Video: Nhân vật cung cấp

Theo người đẹp, việc có tinh thần thoải mái sau sinh cũng góp phần giúp cô giảm cân thành công. Á hậu vui vì có chồng tâm lý, mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc em bé nên bớt căng thẳng khi lần đầu làm mẹ. Mâu Thủy nói: "Trở lại làm việc sau hơn một năm, tôi có nhiều năng lượng".

Gia đình Mâu Thủy chụp ảnh hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, 31 tuổi, quê TP HCM. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành á hậu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy từng tham gia các sàn diễn thời trang quốc tế như New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week. Cô còn trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Mâu Thủy nhận lời cầu hôn của bạn trai sinh năm 1990, làm kinh doanh hồi tháng 7/2022. Sau ba tháng, cô xác nhận mang thai, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả chúc mừng. Người đẹp cho biết sẽ làm đám cưới khi con lớn hơn.

Tân Cao