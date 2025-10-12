Mẫu tên lửa Triều Tiên có thể xuyên thủng lưới phòng không Hàn - Mỹ

Biến thể tên lửa đạn đạo Hwasong-11 mang đầu đạn lướt siêu vượt âm của Triều Tiên được cho là chuyên đối phó lưới phòng không Mỹ - Hàn.

Quân đội Triều Tiên đêm 10/10 tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. KCNA mô tả sự kiện đã thể hiện "tiềm lực công nghệ quốc phòng vô tận và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thế giới không thể phớt lờ".

Một trong những vũ khí thu hút chú ý là tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma, còn gọi là Hwasong-11E. Hình ảnh được công bố cho thấy 4 xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL), mỗi chiếc chở được hai quả đạn, di chuyển qua lễ đài. Đây là lần thứ hai loại vũ khí này xuất hiện trong một tuần qua, sau khi được trưng bày tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Các bệ phóng tên lửa Hwasong-11Ma tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng đêm 10/10. Ảnh: KCNA

Hwasong-11Ma phát triển từ nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11, được gắn phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay vì đầu đạn truyền thống.

Dòng Hwasong-11, phương Tây gọi là KN-23, xuất hiện từ năm 2018, từng đạt tầm bắn 800 km trong các đợt thử nghiệm và mang được nhiều loại đầu đạn với khối lượng 500-1.500 kg. Hình dạng của Hwasong-11 tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga và Hyunmoo-2B Hàn Quốc, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.

Triều Tiên chưa công bố thông số kỹ thuật của Hwasong-11Ma. Dựa vào kích thước và hình dạng phần thân, giới chuyên gia quân sự nhận định tên lửa được phát triển trên cơ sở phiên bản Hwasong-11Da/Hwasong-11C.

"Đây là phương án hợp lý, vì mẫu Da/C là biến thể phóng to để mang đầu đạn lớn hơn Hwasong-11 nguyên bản. Triều Tiên từng thử nghiệm hai biến thể phụ của tên lửa Hwasong-11Da, lần lượt trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng 2,5 tấn và 4,5 tấn.", biên tập viên Joseph Trevithick của trang quân sự Mỹ War Zone cho hay.

Hwasong-11Ma sử dụng xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL) 5 trục, có hình dạng tương tự loại của Hwasong-11Da. Phiên bản gốc Hwasong-11 được khai hỏa từ TEL 4 trục.

Đầu đạn của Hwasong-11Ma có thiết kế khá giống những loại HGV từng xuất hiện trên tên lửa đạn đạo tầm xa được thử nghiệm trong giai đoạn 2022-2025. Điểm khác biệt nằm ở cấu hình cánh đuôi và HGV trên Hwasong-11Ma có thêm phần gờ dài chạy dọc từ mũi xuống.

Hai tên lửa Hwasong-11Ma (khoanh đỏ) tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 hôm 4/10. Ảnh: KCNA

Các mẫu HGV thường được phóng bằng tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) để đạt tốc độ và độ cao tối ưu, sau đó đầu đạn sẽ tách rời và lướt về phía mục tiêu với tốc độ trên 6.200 km/h. Phần lớn hành trình của chúng ở trong khí quyển và đầu đạn có khả năng cơ động cao, khác với quỹ đạo bay ổn định ngoài khí quyển của tên lửa đạn đạo thông thường.

Tốc độ lớn, khả năng cơ động và đường bay thấp trong khí quyển khiến đầu đạn siêu vượt âm trở thành mục tiêu rất khó phát hiện và đánh chặn so với tên lửa đạn đạo truyền thống, đặt ra thách thức lớn với mọi lưới phòng không hiện đại.

Đài KBS của Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia nhận định Hwasong-11Ma "có khả năng vượt qua lưới phòng không Hàn - Mỹ" để tập kích các địa điểm chiến lược.

"Tổ hợp Hwasong-11 vốn có sức cơ động cao, khiến đối phương khó phát hiện và xác định vị trí. Phiên bản trang bị HGV sẽ cung cấp thêm phương án hữu ích để Triều Tiên tấn công mục tiêu được bảo vệ chặt chẽ trên lãnh thổ Hàn Quốc", Trevithick nhận định.

Chưa rõ khi nào Triều Tiên đưa Hwasong-11Ma vào biên chế. Nước này đã phóng thử nghiệm nhiều mẫu ICBM mang đầu đạn lướt siêu vượt âm kể từ năm 2021, song giới chuyên gia phương Tây vẫn bày tỏ hoài nghi về năng lực thật sự của Bình Nhưỡng.

Tên lửa Hwasong-11 rời bệ phóng năm 2023. Ảnh: KCTV

Sự xuất hiện của Hwasong-11Ma cũng cho thấy quy mô ngày càng tăng của kho tên lửa Triều Tiên, quốc gia không chỉ sở hữu vũ khí siêu vượt âm mà còn có nhiều loại tên lửa đạn đạo và hành trình. Hwasong-11 là một trong các khí tài chủ lực với hàng loạt biến thể phóng được từ nhiều nền tảng khác nhau, gồm TEL, tàu hỏa, giếng phóng và tàu ngầm.

Biến thể Hwasong-11Ma cũng thể hiện nỗ lực phát triển vũ khí siêu vượt âm của Triều Tiên, được cho là nhằm đối phó với lưới phòng không ngày càng dày đặc của Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên thường tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm công khai sau khi ra mắt vũ khí mới, khiến các chuyên gia nhận định thông tin chi tiết về Hwasong-11Ma sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Phạm Giang (Theo KCNA, War Zone, KBS)