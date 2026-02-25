Mẫu tên lửa có thể trở thành 'sát thủ tàu hậu cần' của Trung Quốc

Tên lửa YJ-18C được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất, nhưng có thể biến thành vũ khí chuyên diệt tàu hậu cần khi xung đột bùng phát.

Tạp chí Đánh giá Vũ khí Phòng thủ Chiến hạm thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) hồi đầu tháng đăng bài viết nêu khả năng biến tên lửa hành trình YJ-18C, ra mắt trong cuộc duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh tháng 9/2025, thành vũ khí giá rẻ và số lượng lớn để tập kích hạm đội tàu hậu cần dễ tổn thương của hải quân Mỹ khi nổ ra xung đột quy mô lớn.

"Nó sở hữu nhiều điểm tương đồng với tên lửa hành trình chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM của Mỹ. Bằng cách hy sinh tốc độ để đổi lấy năng lực tàng hình, mở rộng tầm bắn và đơn giản hóa quy trình chế tạo, YJ-18C sẽ là giải pháp hiệu quả về kinh tế để trang bị vũ khí tiến công uy lực cho các tàu chiến tuyến sau, thậm chí là tàu dân sự hoán cải", bài viết có đoạn.

Quá trình phát triển dòng YJ-18 bắt nguồn từ thập niên 1990, khi Trung Quốc nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hải quân để đối phó với các mối đe dọa từ hướng biển.

Tên lửa YJ-18C tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hồi tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc nhận định dòng YJ-18 là phiên bản sao chép hoặc có nhiều nét giống với tên lửa hành trình chống hạm 3M-54E Klub được Nga bán cho Trung Quốc kèm tàu ngầm Đề án 636. Tên lửa có tốc độ hành trình cận âm khoảng 990 km/h, sau đó tăng tốc lên 3.100-3.700 km/h khi ở cách mục tiêu khoảng 40 km.

Phiên bản YJ-18 nguyên gốc chỉ có thể khai hỏa từ ống phóng lôi của tàu ngầm. Trung Quốc hồi năm 2015 biên chế phiên bản YJ-18A cho bệ phóng thẳng đứng (VLS) trên tàu khu trục Type-052D và Type-055, cùng YJ-18B cho tàu ngầm mang hệ thống VLS.

Các biến thể YJ-18A/B có hình dáng thuôn tròn giống tên lửa Klub của Nga, trong khi YJ-18C có thân vỏ làm bằng vật liệu composite và hình dáng góc cạnh để giảm diện tích phản xạ radar. Tầm bắn của YJ-18C ước tính vào khoảng hơn 1.000 km, so với 600 km của dòng YJ-18 trước đó, cho phép bệ mang phóng duy trì khoảng cách an toàn và tránh tiến vào vùng sát thương của đối phương.

"Hiệu quả tác chiến có thể nâng cao nhờ hệ thống dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh Bắc Đẩu và máy tính tích hợp AI, cho phép điều chỉnh đường bay theo thời gian thực để né tránh lưới phòng thủ đối phương", tạp chí Trung Quốc nhận xét.

Thiết kế YJ-18C đơn giản hơn so với tên lửa ứng dụng hai chế độ bay như YJ-18A/B, giúp đơn giản hóa, tăng tốc và giảm chi phí cho quá trình sản xuất hàng loạt.

"Điều này biến nó thành vũ khí rất có ích trong chiến tranh tiêu hao, khi cần nhắm đến lượng lớn tàu vận tải và hậu cần không có năng lực phòng thủ. Về mặt này, YJ-18C nắm lợi thế rõ ràng so với những tên lửa chống hạm siêu thanh đắt tiền như YJ-17, YJ-19 và YJ-20", bài viết có đoạn.

Andrew Erickson, giáo sư tại Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Mỹ, từng cảnh báo nếu được triển khai với số lượng lớn, YJ-18C có thể đe dọa và làm tê liệt mạng lưới hậu cần của Mỹ ở Thái Bình Dương trong xung đột, buộc Washington phân tán lực lượng phòng thủ.

"YJ-18C không phù hợp cho nhiệm vụ xuyên thủng lưới phòng thủ đa tầng của các nhóm tàu chiến hiện đại, nhưng sẽ là sát thủ uy lực khi nhắm tới những mục tiêu có vai trò quan trọng nhưng năng lực phòng vệ kém, điển hình là tàu vận tải và tàu hậu cần", tạp chí Trung Quốc cho hay.

Phong Lâm (Theo SCMP, Topwar)