Mẫu tên lửa có thể giúp máy bay Triều Tiên ra đòn từ cách hàng trăm km

Triều Tiên trưng bày cường kích Su-25K với ba loại vũ khí mới, trong đó một mẫu được cho là tên lửa hành trình có tầm bắn hàng trăm km.

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân Triều Tiên, được tổ chức tại sân bay Wonsan Kalma ở tỉnh Kangwon cuối tháng trước, Bình Nhưỡng đã trưng bày hàng loạt khí tài tự phát triển và chế tạo trong nước.

Ngoài những hệ thống đã công khai từ lâu như máy bay không người lái (UAV) Saetbyol-4 và Saetbyol-9, có hình dáng giống mẫu RQ-4 Global Hawk và MQ-9 Reaper của Mỹ, không quân Triều Tiên còn ra mắt cường kích Su-25K mang những loại tên lửa dẫn đường mới.

Chưa rõ tiến độ phát triển của những loại vũ khí này, cũng như liệu chúng đã được biên chế hay chưa, nhưng giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng ra mắt loạt tên lửa này là động thái mang ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa không quân Triều Tiên, giúp cải thiện đáng kể uy lực cho dòng Su-25K đã lạc hậu.

"Vũ khí được Triều Tiên phát triển dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un thường phải đạt đến mức độ hoạt động nhất định hoặc đã trải qua thử nghiệm trước khi trưng bày", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá.

Lãnh đạo và các chỉ huy không quân Triều Tiên tại lễ kỷ niệm ngày 28/11. Ảnh: KCNA

Triều Tiên sử dụng cường kích Su-25K cho nhiệm vụ tấn công và yểm trợ mặt đất, là quốc gia châu Á đầu tiên mua loại máy bay này từ Liên Xô trong giai đoạn 1987-1989.

Bình Nhưỡng đang vận hành 45 cường kích Su-25K và phiên bản huấn luyện Su-25UBK, mang được nhiều loại vũ khí như bom FAB-500, rocket cỡ nòng từ 57 đến 330 mm, cũng như khí tài thông minh, sử dụng đầu dò laser hay quang truyền hình như bom KAB-500, tên lửa Kh-25ML và Kh-29.

Tuy nhiên, các tên lửa Kh-25ML và Kh-29 có tầm bắn không quá 15 km, trong khi bom KAB-500 cũng chỉ có thể bay khoảng 40 km trong điều kiện tối ưu. Điều này sẽ buộc những chiếc Su-25K Triều Tiên xâm nhập vào sâu trong vùng phòng không đối phương để có thể triển khai vũ khí, cũng như hạn chế số lượng mục tiêu mà nó có thể nhắm tới.

Trong ảnh được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố, một tên lửa cỡ lớn, nhiều khả năng là vũ khí không đối đất tầm xa, được lắp ở giá treo sát thân máy bay.

Nó có thiết kế thân hình hộp và phần mũi nhiều góc cạnh, vốn là đặc điểm của nhiều loại tên lửa hành trình chiến thuật có khả năng tàng hình đang được các cường quốc như Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Đức sản xuất. "Tên lửa này sử dụng một động cơ phản lực cỡ nhỏ với họng hút gió dưới bụng hoặc ở hai bên hông phía sau, kèm cụm cánh nâng dạng gấp gọn ở giữa thân", Newdick cho hay.

Tên lửa trên cường kích Su-25 Triều Tiên (bên trái) và tên lửa Taurus KEPD 350. Ảnh: KCNA, MDBA

Triều Tiên không công bố thông số tên lửa. Một số chuyên gia Hàn Quốc ước tính nó có thể đạt tầm bay 200-500 km, tương đương với dòng Taurus KEPD 350 của Đức.

Chưa rõ tên lửa ứng dụng những cơ chế dẫn đường nào. Newdick cho rằng quả đạn có thể trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh. Mũi tên lửa có cụm kính tròn, nhiều khả năng là đầu dò quang - điện tử hoặc hồng ngoại, cho phép dùng tính năng khớp ảnh địa hình hoặc nhận diện mục tiêu trong quá trình lao xuống, giúp tăng độ chính xác cho đòn đánh tầm xa.

Tên lửa hành trình tầm xa sẽ cho phép Triều Tiên tấn công các mục tiêu kiên cố đã biết vị trí. Máy bay Su-25K có thể hoạt động trong không phận Triều Tiên, ngoài vùng đánh chặn của phòng không Mỹ và Hàn Quốc, tăng đáng kể khả năng sống sót trong xung đột. Ngoài ra, Triều Tiên cũng có thể trang bị mẫu tên lửa này cho tiêm kích MiG-29 trong biên chế.

"Tên lửa hành trình tầm xa đời mới, dù chưa rõ tình trạng hoạt động, vẫn là bước phát triển quan trọng với không quân Triều Tiên, nhất là khi kho vũ khí dẫn đường chính xác của họ còn hạn chế", Newdick nêu quan điểm.

Các cụmba tên lửa trên cường kích Su-25K Triều Tiên (trái) và tên lửa chống tăng Brimstone của Anh. Ảnh: KCNA, RAF

Ba giá treo ở giữa được lắp cụm 3 tên lửa kích thước nhỏ hơn, dường như cũng là vũ khí dẫn đường chính xác. Theo Newdick, những quả đạn này giống tên lửa chống tăng Brimstone do Anh phát triển, có tầm bắn 12-60 km tùy biến thể và điều kiện phóng.

Phần đầu tên lửa có vòm kính trong suốt, cho thấy quả đạn có thể được trang bị đầu dò quang điện tử, laser bán chủ động hoặc cả hai. Cường kích Su-25K có máy đo xa và chỉ thị mục tiêu bằng laser, chuyên dẫn đường cho các tên lửa trang bị đầu dò laser bán chủ động.

"Bổ sung tên lửa chống tăng dẫn đường chính xác là bước tiến lớn đối với phi đội Su-25K của Triều Tiên. Mỗi chiếc Su-25K trước đây chỉ có thể mang tối đa 2 tên lửa Kh-29L và 4 quả Kh-25ML, trong khi mẫu tên lửa mới về lý thuyết sẽ cho phép máy bay lắp tối đa 18 tên lửa chống tăng", Newdick cho hay.

Một quả đạn nghi là tên lửa đối không tầm ngắn được lắp ở giá treo ngoài cùng dưới cánh Su-25K, vị trí thường lắp tên lửa đối không R-60M mang đầu dò hồng ngoại. Newdick đánh giá loại đạn mới có kích thước tương đương R-60, song thiết kế gần giống mẫu IRIS-T do châu Âu chế tạo.

Tên lửa đối không (màu trắng, bên trái) trên cường kích Su-25K Triều Tiên và IRIS-T. Ảnh: KCNA, Wikimedia

"Kích thước tên lửa đối không trên Su-25K Triều Tiên cho thấy đây là vũ khí có hiệu năng được cải thiện đáng kể, đặc biệt so với các loại đạn cũ từ thời Liên Xô. Nó đủ lớn để phân vào nhóm tương tự IRIS-T", Newdick nói.

Newdick cho rằng loạt tên lửa lắp trên cường kích Su-25K không phải vũ khí chiến lược thế hệ mới mà ông Kim Jong-un từng đề cập. Tuy nhiên, chuyên gia Mỹ không loại trừ khả năng mẫu tên lửa hành trình tầm xa có thể trang bị đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ trong tương lai.

"Điều quan trọng là những tên lửa này phản ánh nỗ lực tăng cường năng lực chiến đấu cho vũ khí thông thường của Triều Tiên, bên cạnh chương trình vũ khí hạt nhân nổi tiếng hơn nhiều", Newdick đánh giá.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)