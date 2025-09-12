Mẫu súng trường có thể đã đoạt mạng Charlie Kirk

Giới chức Mỹ thu được súng trường của nghi phạm ám sát Charlie Kirk, các nguồn giấu tên nói rằng đó là mẫu Mauser nhập khẩu.

Robert Bohls, lãnh đạo văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở thành phố Salt Lake, ngày 11/9 thông báo các điều tra viên đã thu được "một khẩu súng trường lên đạn thủ công" trong khu rừng gần hiện trường vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Mẫu súng và cỡ đạn cụ thể không được tiết lộ.

Hình ảnh được công bố cho thấy khẩu súng có vỏ màu đen và được lắp kính ngắm. Ba quan chức hành pháp Mỹ giấu tên cho biết đây là súng trường Mauser đời cũ, thêm rằng giới chức còn tìm thấy một vài viên đạn và một vỏ đạn rỗng nằm trong bệ khóa nòng.

Khẩu súng trường thu được gần hiện trường vụ ám sát Charlie Kirk hôm 10/9. Ảnh: X/sentdefender

Súng trường Mauser được quân đội Đức sử dụng từ thời Thế chiến II và được nhập khẩu vào Mỹ với số lượng lớn sau khi chiến tranh kết thúc. Nhà sản xuất cũng liên tục ra mắt nhiều phiên bản hiện đại hóa, trong đó mẫu Mauser 18 sử dụng vật liệu polymer và gắn được nhiều phụ kiện tùy thuộc yêu cầu của xạ thủ.

Phiên bản nguyên gốc của Mauser sử dụng đạn 7,92x57 mm, trong khi những mẫu súng ra mắt sau này có thể dùng nhiều cỡ đạn từ 5,56x45 mm đến 9,3x62 mm.

Súng trường lên đạn thủ công đòi hỏi xạ thủ phải kéo chốt khóa nòng sau từng phát bắn để tống vỏ đạn cũ ra ngoài, sau đó đẩy chốt khóa nòng về vị trí ban đầu để đưa viên đạn mới từ hộp tiếp đạn vào trong bệ khóa nòng, sẵn sàng cho phát bắn tiếp theo.

Loại súng này có tốc độ bắn thấp hơn nhiều so với súng trường bán tự động, nhưng sở hữu tầm bắn, sát thương và độ chính xác vượt trội. Điều đó khiến nó trở thành vũ khí được xạ thủ bắn tỉa và thợ săn ưa chuộng.

Chuyên gia quân sự Hal Kempfer, trung tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu, thêm rằng súng trường lên đạn thủ công có thể giúp xạ thủ kiểm soát và thu hồi từng vỏ đạn văng ra, gây khó khăn cho quá trình giám định pháp y và truy dấu vũ khí.

Nghi phạm có được huấn luyện bài bản hay không cũng là chủ đề đang gây tranh cãi.

Video ở hiện trường cho thấy một người chạy trên mái nhà sau khi vụ ám sát xảy ra, nhưng chưa rõ người này đã nổ súng khi ngồi, quỳ, đứng hay nằm. Tư thế khai hỏa sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phát bắn, đồng thời phản ánh trình độ của tay súng. Các điều tra viên đã tìm thấy dấu lòng bàn tay, dấu cẳng tay và dấu giày tại hiện trường.

Giới chức cho biết tay súng ẩn nấp trên mái nhà cách nơi Kirk phát biểu khoảng 90 m và bắn một viên đạn trúng vào cổ anh. Ở khoảng cách này, những loại súng trường lên đạn thủ công, sử dụng cỡ đạn 7,92x57 mm như của Mauser có thể đạt sát thương và độ chính xác tối đa, không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường.

Nhà hoạt động bảo thủ Mỹ bị bắn chết giữa trường học Khoảnh khắc Charlie Kirk trúng đạn hôm 10/9. Video: X/IAmyLeigh

Charlie Kirk, 31 tuổi, hôm 10/9 bị bắn chết khi phát biểu tại sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem thuộc bang Utah.

Tổng thống Donald Trump gọi nhà hoạt động chính trị này là "một huyền thoại". Nhiều nhân sự tại Nhà Trắng quen biết Kirk gần một thập kỷ qua, từ khi ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2016. Anh đóng góp đáng kể vào thành công của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, giúp ông thu hút nhiều cử tri trẻ.

Phạm Giang (Theo Reuters, Fox News)