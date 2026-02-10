Mẫu súng ngắn độ chế suýt đoạt mạng tướng tình báo Nga

Nghi phạm ám sát tướng Vladimir Alekseyev dường như đã sử dụng phiên bản độ chế của súng ngắn Makarov nổi tiếng từ thời Liên Xô.

Ủy ban Điều tra Nga hôm 8/2 thông báo đã tìm thấy hung khí tại hiện trường vụ ám sát hụt nhằm vào trung tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU). "Đó là một khẩu súng ngắn Makarov được lắp nòng giảm thanh và còn ba viên đạn", cơ quan này cho biết.

Phóng viên quân sự Alexander Kots cho biết tướng Alekseyev trúng tổng cộng ba phát đạn, gồm hai viên vào bụng và một viên vào chân. Ông đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể trò chuyện, nhưng tình trạng vẫn được đánh giá là nghiêm trọng.

Mẫu súng ngắn thời Liên Xô suýt đoạt mạng tướng tình báo Nga Nghi phạm vứt súng và khẩu Makarov được các nhà điều tra tìm thấy trong video công bố hôm 8/2. Video: RIA Novosti

Súng ngắn Makarov (PM) được phát triển để thay thế dòng Tokarev TT-33 trong biên chế quân đội Liên Xô và nhiều nước, vốn bị coi là quá nặng và cồng kềnh cho vai trò vũ khí tự vệ cá nhân sau Thế chiến II, không có chốt an toàn và dễ mất hộp tiếp đạn.

Khi mở cuộc thi tìm kiếm mẫu súng ngắn mới, giới chức Liên Xô yêu cầu sản phẩm vượt trội dòng TT-33 về độ tin cậy, an toàn và thân thiện với người dùng, đồng thời phải nhỏ gọn và nhẹ hơn. Khẩu súng cần sử dụng đạn cỡ 9 mm hoặc 7,62 mm.

Mẫu đạn 9x18 mm thế hệ mới, do Boris Semin phát triển vào năm 1946, được đánh giá là phù hợp nhất với dự án này. Áp suất khí thuốc thấp của nó cho phép ứng dụng cơ chế nạp đạn bằng phản lực, giảm chi phí và mức độ phức tạp của súng, mà vẫn bảo đảm độ giật thấp và uy lực mạnh.

Giành chiến thắng trong cuộc thi là mẫu súng của đội ngũ do nhà thiết kế Nikolay Makarov dẫn đầu. Mẫu súng này được cho là lấy cảm hứng từ dòng Walther PP của Đức, nổi bật hơn các đối thủ nhờ thiết kế đơn giản, độ tin cậy cao, bền bỉ và kèm theo khả năng tháo lắp nhanh.

Trong quá trình thử nghiệm tháng 4/1948, súng ngắn Makarov có tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn 20 lần so với những mẫu của Baryshev và Sevryugin, đồng thời có ít bộ phận hơn.

Sau khi giành chiến thắng, thiết kế của Makarov tiếp tục được phát triển và tối ưu hóa để tiến tới sản xuất hàng loạt. Sau nhiều thay đổi và điều chỉnh quan trọng về thiết kế, nó được quân đội Liên Xô biên chế năm 1951 với tên gọi Pistolet Makarova (Súng ngắn của Makarov).

Khẩu súng ngắn PM được tìm thấy tại hiện trường vụ ám sát hụt tướng Alekseyev. Ảnh: RIA Novosti

PM trở thành súng ngắn tiêu chuẩn của quân đội và cảnh sát Liên Xô, cũng như hàng loạt quốc gia đồng minh. Đây là một trong những mẫu súng ngắn được sản xuất nhiều nhất thế giới, với hơn 5 triệu khẩu đã xuất xưởng.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, súng ngắn Makarov không biến mất mà tiếp tục được sử dụng, chỉnh sửa và hiện đại hóa, hiện vẫn trong biên chế một số lực lượng Nga, các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô, cùng một số quốc gia châu Phi và châu Á.

Súng ngắn Makarov có khối lượng rỗng 0,73 kg và nặng 0,81 kg khi mang đầy đạn. Nó có chiều dài tổng thể 161 mm, chiều dài nòng súng 93 mm, sử dụng hộp tiếp đạn 8 viên với sơ tốc đầu nòng 315 m/s, tầm bắn hiệu quả 50 m và tốc độ bắn tối đa 30 viên mỗi phút.

Chuyên trang quân sự Nga Top War gọi súng ngắn Makarov là một trong những "biểu tượng thời đại", khi đã phục vụ hàng chục năm trong biên chế quân đội, cảnh sát và đặc nhiệm nhiều nước.

"Makarov được thiết kế theo cách đơn giản và bền bỉ nhất có thể. Nó chỉ có 32 bộ phận và hầu như không có chi tiết rườm rà. Mẫu súng này có khả năng hoạt động trong điều kiện bùn đất, bụi bặm và băng giá, khai hỏa được hàng trăm phát đạn mà không cần bảo dưỡng", chuyên trang này cho hay.

Một ưu điểm của PM là nhỏ gọn, có thể giấu kín trong người, không bị vướng quần áo và không cần bao súng cồng kềnh, dễ dàng rút ra khi cần. "Đây là yếu tố rất quan trọng đối với cảnh sát tuần tra hay đặc vụ ngầm, do họ cần vũ khí gọn nhẹ và dễ triển khai khi gặp tình huống nguy cấp", Top War cho hay.

Chuyên trang quân sự Nga cho rằng đạn 9x18 mm của Makarov thường bị đánh giá thấp, chủ yếu do sức công phá thua kém những dòng đạn 9 mm hiện đại và không phù hợp với môi trường tác chiến quân sự ngày nay, khi áo giáp và mũ chống đạn trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nó vẫn đủ mạnh để trang bị cho cảnh sát và dùng với mục đích tự vệ, nhằm vào mục tiêu mềm, không có giáp bảo vệ.

Một khẩu súng giảm thanh PB được sản xuất từ thời Liên Xô. Ảnh: Vitaly Kuzmin

Súng ngắn Makarov tiêu chuẩn không thể lắp ống giảm thanh, do đầu nòng không có ren và bị nắp bệ khóa nòng che kín.

Phiên bản gắn nòng giảm thanh có tên là PB, được biên chế cho lực lượng trinh sát và tình báo Liên Xô từ năm 1967, có hình dáng bên ngoài tương đối khác khẩu súng được nghi phạm Korba sử dụng. Điều này khiến giới chuyên gia nhận định nghi phạm có thể đã dùng khẩu PM được độ chế để có thể gắn nòng giảm thanh và sử dụng trong vụ ám sát hụt.

Phạm Giang (Theo Izvestia, Top War, RBTH)