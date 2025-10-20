Màu sắc tiết lộ gì về giá trị dinh dưỡng của trái cây?

Trái cây màu đỏ, tím, xanh dương giúp chống oxy hóa, gam màu vàng, cam, đỏ có thể chuyển hóa vitamin A, hỗ trợ miễn dịch, màu xanh lá thải độc, bảo vệ tế bào.

Một đĩa trái cây nhiều màu sắc không chỉ "chiều lòng" thị giác, mà còn là món quà sức khỏe. Mỗi nhóm màu trong trái cây và rau củ đều mang đến những lợi ích riêng.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2019 chỉ ra rằng trái cây và rau củ giàu antoxianin thường có khả năng chống oxy hóa cao hơn. Càng ăn nhiều trái cây màu đậm, cơ thể càng được cung cấp nhiều hợp chất bảo vệ.

Dưới đây là cách màu sắc trái cây tiết lộ dinh dưỡng bên trong và lý do bạn nên "ăn cầu vồng" để khỏe mạnh hơn.

Trái cây màu đỏ: bảo vệ tế bào, tim mạch, thị lực

Các loại trái cây màu đỏ chủ yếu từ lycopene, anthocyanins, flavonoids, và carotenoids. Những hoạt chất này làm vô hiệu hóa các gốc tự do, chống lại căng thẳng oxy hóa, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Dâu tây, dưa hấu, nho đỏ, cherry, lựu, táo đỏ, mâm xôi, cũng như trái cây có màu đỏ thường bảo vệ tim mạch, da và thị lực tốt hơn.

Trái cây màu cam và vàng: tăng cường thị lực, da, và miễn dịch

Trái cây màu cam hay vàng có nguồn gốc từ carotenoids như tiền chất vitamin A, alpha-carotenoid, beta-cryptoxanthin, và lutein/zeaxanthin. Các hoạt chất trên chuyển đổi nhằm tăng cường vitamin A, giữ vai trò quan trọng trong thị lực, hệ miễn dịch và da.

Xoài, cam, đu đủ, mơ, đào vàng, dứa và dưa gang là những loại trái cây điển hình. Chúng cũng liên quan đến chống viêm, giảm rủi ro mắc các bệnh mạn tính.

Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn đa sắc giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Ảnh: Bùi Thủy

Trái cây màu xanh lá: bảo vệ tế bào, thanh lọc, bổ sung vitamin B9

Màu xanh tự nhiên của trái cây đến từ chlorophyl II (diệp lục), cùng nhiều hợp chất như indole, isothiocyanates, lutein/zeaxanthin và vitamin B9. Những dưỡng chất này hỗ trợ giải độc, phục hồi tế bào, đồng thời phòng ngừa ung thư.

Các loại kiwi, táo xanh, nho xanh, bơ, ổi, dưa lưới hay lê xanh giàu chất xơ, kali và vitamin K, giúp ổn định đường huyết và tăng cường sức khỏe tim.

Trái cây màu tím và xanh lam: cải thiện tuần hoàn, dưỡng não, chậm lão hóa

Sắc tím và xanh lam từ hợp chất như anthocyanin, resveratrol, proanthocyanidin và nhiều flavonoid khác. Đây là những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa bảo vệ tế bào não, tăng cường trí nhớ, vừa hỗ trợ lưu thông máu, làm chậm quá trình lão hóa.

Những đại diện nổi bật của nhóm này gồm việt quốc, mâm xôi đen, nho, mận, quả cơm cháy, và sung. Nhiều nghiên cứu chỉ ra anthocyanin giúp cải thiện sức khỏe nhận thức, giảm căng thẳng oxy hóa và phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trái cây màu trắng, nâu và nhạt màu: tốt cho tim, hệ tiêu hóa và miễn dịch

Những loại trái cây này thường chứa flavonoids, allicin, quercetin, resveratrol hay các hợp chất lưu huỳnh. Tất cả chúng đều có lợi cho tim mạch, miễn dịch, giúp kiểm soát cholesterol, ổn định huyết áp, có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên.

Chuối, lê, đào trắng, vải, chà là, sapôchê cùng một số loại dưa và thịt táo là những ví dụ tiêu biểu. Ngoài ra, nhóm này còn cung cấp nhiều kali, chất xơ và dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa.

Mỗi nhóm màu trái cây chứa các hợp chất thực vật khác nhau, hoạt động theo cơ chế riêng để bảo vệ sức khỏe. Nếu chỉ gắn bó với một gam màu, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều lợi ích quý giá. Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn đa sắc giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Phần lớn chất dinh dưỡng nằm ở lớp vỏ trái cây. Nếu có thể rửa sạch và ăn được, hãy cố gắng giữ nguyên vỏ để hấp thu lợi ích trọn vẹn. Ngoài ra, trái cây chín quá mức hay bảo quản sai cách có thể giảm màu sắc và hàm lượng chất chống oxy hóa.

Hương Giang (Theo Times of India)