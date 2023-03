Mẫu nhí Bảo Hà trình diễn tại Seoul Fashion Week

Hàn QuốcBảo Hà, 14 tuổi, là mẫu Việt duy nhất tham gia Seoul Fashion Week 2023, trình diễn thiết kế của Kwak Hyun Joo.

Mẫu nhí Bảo Hà diễn thời trang tại Seoul Fashion Week 2023 Bảo Hà diễn thiết kế của nhà mốt Hàn Quốc tại sự kiện ngày 18/3. Video: Nhân vật cung cấp

Cô được chọn diễn hai trang phục thuộc bộ sưu tập Wednesday is Monday. Trong lần xuất hiện đầu tiên, Bảo Hà mặc áo khoác kết hợp chân váy xẻ tà, đi boots trắng cao cổ. Sau đó, cô diện "cây đen" gồm áo khoác phối chân váy xòe. Kết show, cô cùng các người mẫu cầm ô catwalk.

Bảo Hà trên sàn diễn Seoul Fashion Week. Ảnh: Zee Nguyen

Nhà thiết kế Kwak Hyun Joo lấy cảm hứng từ tác phẩm Wednesday gây "bão" năm 2022. Các trang phục hướng tới đối tượng tuổi teen, thể hiện phong cách năng động, nổi loạn.

Bảo Hà sang Hàn Quốc ngày 17/3 để dự buổi casting. Cô là mẫu nhí Việt đầu tiên được trình diễn ở show chính sự kiện. Bảo Hà nói: "Đây là cơ hội để tôi học hỏi kinh nghiệm, tiến bộ. Mơ ước của tôi là ghi tên mình vào giới thời trang quốc tế".

Bảo Hà (phải) chụp ảnh cùng nhà thiết kế Kwak Hyun Joo (áo đen ở giữa) và các người mẫu trong hậu trường. Ảnh: Zee Nguyen

Người mẫu tên đầy đủ Nguyễn Lâm Bảo Hà, sinh năm 2009 ở TP HCM. Cô từng đoạt giải Mẫu nhí tài năng trong một cuộc thi thời trang tại Hà Nội năm 2019, tham gia Asian Kids Fashion Week 2020, Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 và 2022.

Năm 2022, Bảo Hà cho thấy sự trưởng thành về nhiều mặt, như: Dự Milan Fashion Week hồi tháng 7, diễn mở màn bộ sưu tập của Hoàng Hải tại sự kiện Open Milan Fashion Week, thắng cuộc thi Teen Model. Đầu năm nay, cô được vinh danh Rising Star of the Year (Ngôi sao đang lên) tại giải thưởng do một tạp chí thời trang trong nước tổ chức.

Tân Cao