Mẫu drone cỡ nhỏ được kỳ vọng cải thiện năng lực trinh sát của NATO

NATO chọn drone Skydio X10D của Mỹ cho chương trình hỗ trợ của khối, nhằm giúp các nước thành viên sở hữu năng lực trinh sát chiến trường tiên tiến.

Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO tuần trước chọn công ty Mỹ Skydio và đối tác Bỉ Cobbs Beluxe để cung cấp thiết bị bay không người lái (drone) có khối lượng dưới 2,5 kg trong khuôn khổ Đối tác Hỗ trợ Hệ thống Máy bay Không người lái của liên minh.

Chương trình nhằm mục tiêu cung cấp cho các nước thành viên NATO và đối tác quyền tiếp cận nhanh chóng với những nền tảng trinh sát, do thám và tình báo (ISR) tối tân, phục vụ các chiến dịch quân sự và nhiệm vụ an ninh hiện đại.

Theo thỏa thuận, Skydio và Cobbs sẽ cung cấp mẫu drone X10D kèm theo dịch vụ huấn luyện vận hành và bảo dưỡng cho những quốc gia có nhu cầu. Số lượng cụ thể chưa được công bố.

Skydio X10D trong bức ảnh đăng năm 2024. Ảnh: Skydio

X10D sử dụng khung thân làm bằng vật liệu composite và carbon, có khối lượng khoảng 2,2 kg, đạt tốc độ tối đa 72 km/h, thời gian bay 35 phút và phạm vi hoạt động 10 km. Nó có thể triển khai trong chưa đầy 40 giây từ các vị trí hạn chế như xe cộ hay mái nhà, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các đơn vị tiền phương và lực lượng đặc nhiệm.

Drone được trang bị công nghệ AI và tích hợp máy tính nhúng Nvidia Jetson Orin, cho phép nó tự động phát hiện, phân loại và theo dõi các mục tiêu bằng thuật toán thị giác máy, không cần người điều khiển can thiệp liên tục.

X10D được quảng cáo là có khả năng hoạt động trong môi trường không có tín hiệu định vị vệ tinh GPS, nhờ thuật toán dẫn đường AI và công nghệ định vị quán tính thị giác riêng của Skydio. Nó phụ thuộc vào những điểm mốc được nạp thủ công vào bản đồ trong quá trình thiết lập nhiệm vụ, cho phép drone quay về vị trí xuất phát mà không cần tín hiệu vệ tinh.

Để bảo đảm khả năng vận hành trong môi trường bị gây nhiễu mạnh, mẫu drone này còn được trang bị hệ thống thu phát tín hiệu vô tuyến đa băng tần và khả năng nhảy tần linh hoạt.

"Khả năng tự động hóa của X10D không chỉ giảm tải cho binh lính, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho ISR chiến thuật", tiến sĩ Anna Kowalska, chuyên gia công nghệ tại Đại học Quốc phòng Ba Lan, nhận định.

Với 4 khoang chứa có thể thay thế và khả năng tích hợp phần mềm linh hoạt, X10D có khả năng hỗ trợ lập bản đồ, hộ tống đoàn xe và giám sát cơ sở hạ tầng. "Sự linh hoạt của X10D biến nó thành công cụ đa năng, đáp ứng cả chiến tranh thông thường lẫn các kịch bản phi đối xứng", Michael Brown, nhà phân tích tại Aviation Week, nhận xét.

Quân nhân Mỹ cầm Skydio X10D trong cuộc thử nghiệm năm 2024. Ảnh: Skydio

Theo Army Recognition, X10D từng được thử nghiệm tại Ukraine, nơi nó hoạt động ổn định trong môi trường tác chiến điện tử khắc nghiệt. "Chúng tôi đã thấy X10D vượt qua những điều kiện mà các drone khác phải bó tay", CEO Skydio Adam Br tuyên bố.

Tuy nhiên, X10D vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó có không đạt tầm hoạt động như quảng cáo trong các tình huống tìm kiếm cứu nạn.

Trang tin quân sự Defense News nhận định bất chấp những hạn chế hiện nay, X10D vẫn là lựa chọn phù hợp với yêu cầu của NATO về tìm kiếm các giải pháp ISR nhỏ gọn, linh hoạt và an toàn để ứng phó những kịch bản "chiến tranh hỗn hợp" ngày càng phức tạp.

"X10D không chỉ là công cụ trinh sát đơn thuần, mà có thể trở thành lực lượng tiềm năng mang lại lợi thế chiến thuật chưa từng có cho NATO", chuyên gia Mark Schwartz, cựu tướng lục quân Mỹ, cho hay.

Phong Lâm (Theo Army Recognition, Defense News)