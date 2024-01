Matt Damon và Ben Affleck tái hợp

Tài tử Matt Damon cộng tác người bạn thân Ben Affleck trong tác phẩm "Animals", sau thành công của "Air" ra mắt năm ngoái.

Theo Deadline, nhà sản xuất phim Animals công bố Matt Damon là diễn viên chính, hôm 25/1. Tác phẩm do Ben Affleck đạo diễn, Connor McIntyre và Billy Ray viết kịch bản. Nội dung xoay quanh một vụ bắt cóc, các tình tiết chưa được tiết lộ cụ thể.

Matt Damon (trái) và Ben Affleck trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Ngoài vị trí đạo diễn, Affleck dự kiến đóng phần hai The Accountant (Mật danh kế toán). Về Damon, tài tử vừa trải qua một năm bận rộn, không chỉ tham gia vai chính trong Air mà còn xuất hiện trong Oppenheimer, tác phẩm giành 13 đề cử Oscar trong đó có Phim hay nhất.

Affleck lần đầu chỉ đạo người bạn thân Damon trên phim trường Air (2023). Tác phẩm được chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes chấm 93% điểm "tươi". Theo Box Office Mojo, dự án thu 90 triệu USD phòng vé toàn cầu.

Tác phẩm kể về quá trình những người đứng đầu hãng giày Nike tìm các ngôi sao thể thao để quảng bá cho thương hiệu. Lúc bấy giờ, cầu thủ bóng rổ NBA Michael Jordan là vận động viên sáng giá. Để có được chữ ký của Jordan, giám đốc điều hành Nike - Sonny Vaccaro (Matt Damon đóng) - tìm cách tiếp cận với mẹ của cầu thủ.

Trailer 'Air' (2023) Trailer "Air". Video: Warner Bros. Vietnam

Dự án nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Trang Subculture Entertainment nhận xét phim "mạnh mẽ và kịch tính". Nhà phê bình Matt Pais cho rằng Air là một trong những bộ phim đáng xem lại nhất năm 2023.

Ben Affleck, 52 tuổi, và Matt Damon, 54 tuổi, biết nhau từ thuở nhỏ. Suốt sự nghiệp tại Hollywood, cả hai đóng chung nhiều phim, như Dogma (1999), Project Greenlight (2001), Jay and Silent Bob (2001), The Last Duel (2021). Trong đó, Good Will Hunting (1997) - do Affleck và Damon biên kịch kiêm diễn viên - nhận giải Kịch bản gốc hay nhất Oscar 1998.

Quế Chi