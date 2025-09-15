Mất sổ đỏ, làm thế nào để được cấp lại sau ngày 1/7?

Gia đình tôi đang cần bán nhà gấp để lo tiền chữa bệnh nhưng không thể tìm thấy sổ đỏ.

Bố mẹ tôi đã dành cả tuổi thanh xuân, đánh đổi bằng mồ hôi và sức khỏe để mua được căn nhà và nuôi dưỡng hai chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn rồi dựng vợ gả chồng. Giờ đây, chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng, tuy không dư dả nhưng cũng đủ lo cho con cái.

Những tưởng cuộc sống đã ổn, nhưng cách đây một năm, bố tôi than đau lưng. Ban đầu, cả nhà chỉ nghĩ ông bị bệnh tuổi già, nào ngờ càng chữa càng không thấy bớt bệnh, thậm chí ông còn than đau nhiều hơn trước. Đến khi đưa ông vào Bệnh viện Chợ Rẫy khám, cả nhà bất ngờ nhận hung tin ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tiền chữa trị ngày một lớn, tính bằng chục triệu, trăm triệu đồng. Mẹ tôi có chút tiền dành dụm dưỡng già, nhưng cũng không thấm vào đâu so với viện phí, thuốc thang hiện tại của bố. Chị em tôi còn phải lo cho con nhỏ nên cũng chẳng phụ được gì nhiều. Cuối cùng, mẹ quyết định bán căn nhà - nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của gia đình - với hy vọng sẽ cứu được bố.

Trớ trêu thay, đến lúc cần bán nhà thì tìm khắp nơi không thấy sổ đỏ đâu. Giờ ba mẹ con tôi vừa lo chạy chữa cho bố, vừa phải tranh thủ làm thủ tục cấp lại sổ đỏ, khiến tôi cảm thấy bế tắc.

Tôi nghe nói từ 1/7/2025 có rất nhiều thủ tục thay đổi, nhất là thủ tục đất đai, nhà ở. Tôi không rõ thực hư thế nào, xin tư vấn giúp tôi thủ tục cấp lại sổ đỏ mới nhất, phải nộp ở đâu mới được chấp nhận hồ sơ. Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Thu Minh

>>Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn