Mặt sân bùn gây sốc ở Cup FA

AnhTrận Grimsby Town gặp Wolves ở vòng bốn Cup FA diễn ra trên sân có nhiều bùn đất, khiến người hâm mộ ví von như trận chiến Normandy.

Không phải chuyên môn, tâm điểm trận đấu hôm 15/2 đổ dồn vào chất lượng mặt cỏ tại sân Blundell Park, khi nhiều khu vực bị bùn đất xâm chiếm nghiêm trọng.

Hai vòng cấm địa gần như biến thành ao bùn, ảnh hưởng tới cả tấn công lẫn phòng ngự. Dọc hai biên, nước đọng khiến nhân viên sân phải liên tục dùng chổi gạt bớt lớp bùn loãng ra khỏi đường biên.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bức xúc. Một người viết: "Không thể đòi hỏi chất lượng bóng đá đúng nghĩa trên mặt sân như thế này". Tài khoản khác thì ví mặt sân Blundell Park như trận chiến Normandy, nhằm nhấn mạnh tình trạng nham nhở, lầy lội và tan hoang của mặt cỏ, với bùn đất phủ kín và nhiều vũng nước lớn, khiến khung cảnh như chiến trường ở vùng biển Normandy ở phía tây bắc nước Pháp trong Thế chiến thứ hai hơn là sân bóng đá chuyên nghiệp.

Thực tế, mặt sân Blundell Park đã vượt qua hai lần kiểm tra trước giờ bóng lăn. Wolves nhập cuộc chậm và để Grimsby chơi nhỉnh hơn trong hiệp một. Charles Vernam và Tyrell Warren có cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà nhưng không tận dụng được. Sau giờ nghỉ, đội khách thi đấu tốt hơn và định đoạt trận đấu nhờ bàn duy nhất của Santiago Bueno ở phút 60.

Sau trận, HLV Rob Edwards của Wolves mô tả đây là "một trận đấu của những pha không chiến và vô-lê đầy quyết liệt", khi đội bóng Ngoại hạng Anh phải "sống sót" trong bãi bùn thực sự.

"Đây là kịch bản hoàn hảo cho một cú sốc ở Cup. Chiến thuật gần như không còn ý nghĩa, mọi thứ trở lại kiểu bóng đá xưa cũ", Edwards nói. "Khi chúng tôi đến nơi, gió thổi ngang mặt và trên sân có những vũng nước lớn. Đó thực sự là trải nghiệm mở mang với nhiều cầu thủ".

HLV Rob Edwards bước vào sân sau trận Wolves thắng Grimsby Town 1-0 ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2/2026. Ảnh: Premier League

Grimsby từng tạo bất ngờ ở các giải đấu Cup mùa này. Họ gây chấn động khi loại Man Utd của HLV Ruben Amorim tại Cup Liên đoàn hồi tháng 8/2025, rồi thắng tiếp Sheffield Wednesday. Hành trình cổ tích của Grimsby chỉ dừng lại khi chạm trán Brentford, trước khi giấc mơ Cup FA khép lại với trận thua Wolves trên mặt sân đầy bùn đất.

HLV David Artell của Grimsby thừa nhận mặt sân ảnh hưởng lớn tới cơ hội của đội nhà. "Đúng chất một trận FA Cup kiểu cổ điển phải không?", ông bày tỏ. "Mặt sân đóng vai trò rất lớn. Chúng tôi muốn chơi trên mặt cỏ tốt hơn như khi gặp Man Utd. Tôi không viện cớ, nhưng điều kiện như vậy khiến chúng tôi khó triển khai lối chơi mong muốn".

Artell cho rằng cả hai đội đều đã thích nghi tương đối tốt. "Thua luôn rất khó chịu. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh, chúng tôi đã rất gần với cơ hội. Chỉ cần một khoảnh khắc khác đi, có thể kết quả đã khác", ông nói.

Hồng Duy (theo ESPN, The Sun)