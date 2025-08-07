Mắt Sài Gòn cán mốc 1.000 lượt xóa cận cá nhân hóa EyeSignature

Tập đoàn thiết bị y tế nhãn khoa Schwind (Đức) vừa trao tặng kỷ niệm chương cho Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, ghi nhận cột mốc 1.000 lượt xóa cận công nghệ EyeSignature thành công tại đây.

Hoạt động diễn ra trong sự kiện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đón tiếp ông Domenic von Planta, Tổng giám đốc Tập đoàn Schwind (Đức) - đối tác chiến lược của Mắt Sài Gòn, và cũng là đơn vị công nghệ đồng hành triển khai công nghệ EyeSignature. Bên cạnh kỷ niệm chương, Schwind cũng trao chứng nhận "Chuyên gia phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa" cho đội ngũ bác sĩ Mắt Sài Gòn. Cột mốc 1.000 lượt phẫu thuật khúc xạ EyeSignature được Schwind và Mắt Sài Gòn đánh giá là một thành tựu ý nghĩa trong hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn tiếp đón ông Domenic von Planta, Tổng giám đốc Tập đoàn Schwind (Đức) cùng đội ngũ. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Với vị thế là "Hệ thống bệnh viện phòng khám chuyên khoa Mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam", Mắt Sài Gòn được tập đoàn Đức lựa chọn làm đối tác chiến lược, đồng hành phát triển và ứng dụng các công nghệ nhãn khoa hiện đại. Sự hợp tác này giúp Mắt Sài Gòn liên tục cập nhật công nghệ mới, đồng thời đội ngũ bác sĩ được nâng cao chuyên môn qua đào tạo từ các chuyên gia nước ngoài, góp phần đưa chất lượng điều trị tại Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế.

Schwind trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận cột mốc 1.000 lượt điều trị EyeSignature thành công và chứng nhận "Chuyên gia phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa" cho đội ngũ bác sĩ Mắt Sài Gòn. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Vào tháng 4 vừa qua, Mắt Sài Gòn - với 19 bệnh viện, phòng khám trên khắp cả nước và đang tiếp tục mở rộng - là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ xóa cận cá nhân hóa EyeSignature. Đây là giải pháp thiết kế phác đồ laser khử độ khúc xạ theo bản đồ giác mạc 3D của từng người, được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến từ Schwind. Công nghệ xóa cận này điều trị được quang sai bậc cao - những bất thường vi mô ở mắt gây ra hiện tượng nhìn chói, lóa về đêm, hay tình trạng nhìn được vật nhưng độ tương phản kém, không sắc nét.

Ông Domenic von Planta cho biết xu hướng cá nhân hóa trong điều trị khúc xạ hiện đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu - đặc biệt tại Mỹ, châu Âu, Singapore và Trung Quốc. "Schwind tự hào khi chứng kiến xu hướng ấy được triển khai hiệu quả tại Việt Nam, với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ Mắt Sài Gòn", ông Domenic von Planta nói.

Chị Khánh Như (TP HCM) (phải) đạt thị lực 12/10 sau phẫu thuật khúc xạ với công nghệ EyeSignature Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Cột mốc 1.000 lượt điều trị EyeSignature thành công trên toàn Việt Nam góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ Mắt Sài Gòn cũng như sự tin tưởng của người bệnh đối với hệ thống. Nhiều khách hàng chia sẻ đạt thị lực 10/10 chỉ trong 1-3 ngày sau phẫu thuật, thậm chí có khách hàng đạt đến 12/10 và cảm nhận rõ tầm nhìn sắc nét vượt trội, không bị chói, lóa về đêm như thường gặp ở một số công nghệ xóa cận khác.

Bác sĩ CKII Trương Công Minh - Chủ tịch Hội Phẫu thuật khúc xạ, Hệ thống Mắt Sài Gòn chụp bản đồ giác mạc 3D cho bệnh nhân bằng công nghệ wavefront (mặt sóng) hiện đại trên thiết bị Schwind. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, đơn vị chủ quản của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn khẳng định: "Việc triển khai thành công công nghệ phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa EyeSignature là kết quả của năng lực chuyên môn, tầm nhìn của đội ngũ bác sĩ Mắt Sài Gòn, và sự đồng hành mạnh mẽ từ Schwind trong việc chuyển giao công nghệ".

Nhân dịp này, đại diện Schwind và Hệ thống Mắt Sài Gòn đã trao đổi định hướng hợp tác nhãn khoa toàn diện trong tương lai. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đặc biệt tập trung đẩy mạnh phát triển công nghệ EyeSignature. Việc nghiên cứu, cập nhật và tích hợp thêm các tính năng mới sẽ được ưu tiên triển khai, nhằm đưa độ chính xác điều trị vốn đã vượt trội của EyeSignature lên một tầm cao mới, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu phục hồi thị lực cá nhân hóa của người Việt.

Kim Anh