Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức hội thảo kiểm soát tiến triển cận thị

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức chuỗi hội thảo chia sẻ kiến thức và giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị, giúp phụ huynh chủ động bảo vệ thị lực cho trẻ.

Hội thảo diễn ra sáng 21/12, tại trụ sở 1403 Nguyễn Ái Quốc (phường Tam Hiệp, Đồng Nai), Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa. Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức tại trụ sở bệnh viện, đánh dấu bước mở rộng các hoạt động truyền thông - tư vấn chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe mắt cho trẻ em tại địa phương.

Hội thảo Kiểm soát tiến triển cận thị và các phương pháp bảo vệ đôi mắt trẻ. Ảnh: Mắt Sài Gòn Biên Hòa

Tại hội thảo, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu chia sẻ các giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện và can thiệp sớm ở trẻ từ 3 đến 9 tuổi, giai đoạn thị lực đang phát triển mạnh và dễ chịu tác động từ môi trường học tập, sinh hoạt.

ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu trực tiếp thăm khám và đo thị lực cho trẻ. Ảnh: Mắt Sài Gòn Biên Hòa

Theo bác sĩ, nếu được theo dõi định kỳ và áp dụng phương pháp phù hợp ngay từ giai đoạn này, tốc độ tăng độ cận có thể được kiểm soát hiệu quả, hạn chế nguy cơ biến chứng về sau.

Bên cạnh phần trình bày chuyên môn, hội thảo còn tổ chức hoạt động thăm khám 1:1 cho trẻ với đội ngũ bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm. Các phương pháp kiểm soát cận thị hiện nay được tư vấn dựa trên tình trạng thị lực và thói quen sinh hoạt cụ thể của từng trẻ.

Không khí hội thảo diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều gia đình có con trong độ tuổi học đường. Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi xoay quanh dấu hiệu nhận biết cận thị sớm, thời điểm phù hợp để áp dụng các phương pháp kiểm soát như Ortho-K (kiểm soát cận thị không phẫu thuật), cũng như cách xây dựng thói quen sinh hoạt tốt cho mắt trẻ.

Các thắc mắc được bác sĩ giải đáp dựa trên cơ sở y khoa và dữ liệu thực tế, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về tình trạng mắt của con và lựa chọn hướng can thiệp phù hợp.

Khu vực thăm khám ghi nhận sự hào hứng của các em nhỏ khi được trải nghiệm quy trình đo thị lực với thiết bị hiện đại, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên. Theo đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa, kết quả sàng lọc tại hội thảo cho thấy khoảng 80% trẻ tham gia có dấu hiệu cận thị. Thực tế này cho thấy tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến ở trẻ em, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển kịp thời.

Trước thực trạng đó, bệnh viện triển khai gói kiểm soát tiến triển cận thị chuyên sâu cho trẻ em, tập trung vào theo dõi dài hạn và can thiệp phù hợp theo từng độ tuổi. Đồng thời, đơn vị áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí "Trợ giá học đường" - giảm 50% chi phí (tương đương một triệu đồng) cho học sinh.

Hội thảo khép lại với nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh. Theo đại diện bệnh viện, đây sẽ là tiền đề để Mắt Sài Gòn Biên Hòa tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và chung tay kiểm soát tật khúc xạ ở trẻ em.

Thế Đan