Mặt mộc của Hoa hậu Thế giới 2013

Biến đổi diện mạo của Megan Young sau tám năm đăng quang Hoa hậu Thế giới. Truyền thông Philippines khen diễn viên đằm thắm, sắc nét ở tuổi 31. Cô sinh ngày 27/2/1990, mang hai dòng máu Mỹ và Philippines. Năm 2013, trang Global Beauties chọn cô là "Hoa hậu của các Hoa hậu". Sau cuộc thi nhan sắc, người đẹp ghi dấu màn ảnh với loạt phim "Never Say Goodbye", "Misibis Bay", "The Reunion", "MariMar", "Sergio"...