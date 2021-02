Hoa hậu Thế giới 2013 và chồng mê du lịch biển

Vợ chồng sao ghi lại kỷ niệm bên cháu. Megan Young nói sẽ chụp nhiều khoảnh khắc hơn nữa trong năm 2021, để những bức hình ấy sẽ nhắc nhớ về loạt chuyến đi ý nghĩa, vui vẻ. Họ cũng chưa vội có con.

Megan Young sinh năm 1990, mang hai dòng máu Mỹ và Philippines. Cô là đại diện Philippines đầu tiên đăng quang Miss World. Cùng năm 2013, trang Global Beauties chọn cô là "Hoa hậu của các Hoa hậu". Người đẹp từng tham gia các show truyền hình, phim như "Never Say Goodbye", "Misibis Bay", "The Reunion", "MariMar", "Sergio"... Tài tử Mikael Daez hơn vợ hai tuổi, xuất thân là người mẫu, sau lấn sân diễn xuất qua "Someone to watch over me", "Legally blind", "The Stepdaughters"...