Mất mạng khi ăn mừng gỡ phong tỏa

Thổ Nhĩ KỳNữ hướng dẫn viên du lịch 31 tuổi tử vong vì ngã khỏi vách đá, khi đang chụp ảnh để mừng dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Olesya Suspitsyna, người gốc Kazakhstan, đang làm hướng dẫn viên du lịch, đã đến thăm công viên Duden ở Antalya cùng một người bạn vào cuối tháng 4. Họ đi chơi nhân ngày chính phủ gỡ bỏ lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 10/4.

Người phụ nữ 31 tuổi leo qua hàng rào bảo vệ để chụp ảnh trước thác nước nổi tiếng trong công viên. Tuy nhiên, lớp cỏ trơn khiến Olesya trượt chân và ngã khỏi vách đá cao 35 m. Người bạn chụp ảnh giúp cô lập tức gọi lực lượng cứu hộ, nhưng Olesya đã tử vong tại hiện trường.

Olesya, được bạn bè và gia đình nhớ đến là một người "thông minh và vui vẻ", sẽ được hỏa táng tại quê nhà ở thành phố Kostanay, Kazakhstan vào 9/5.

Olesya từng đăng ảnh chụp trước thác nước trên vào tháng 4/2019. Ảnh: Olesya Suspitsyna/Facebook.

Thổ Nhĩ Kỳ có cách tiếp cận khác biệt trong việc thực hiện lệnh phong tỏa giữa Covid-19. Hồi tháng 4, chính phủ nước này ban lệnh phong tỏa 48 tiếng vào cuối tuần tại 31 tỉnh thành, ảnh hưởng gần 3/4 dân số, theo CNN. Những biện pháp khác bao gồm lệnh đeo khẩu trang bắt buộc, cách ly xã hội và hạn chế di chuyển giữa các vùng miền. Đến 3/5, quốc gia này ghi nhận ít nhất 124.375 người bệnh và 3.336 ca tử vong vì nCoV.

An An (Theo New York Post)