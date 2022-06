Mất hàng chục triệu đồng chữa sùi mào gà

Hà NộiSau một lần quan hệ tình dục, nam thanh niên 25 tuổi bị sùi mào gà, đến phòng khám tư điều trị chi phí 70-80 triệu đồng song không khỏi bệnh.

Bệnh nhân sau đó đến Bệnh viện E khám trong tình trạng nặng, dương vật lở loét, miệng sáo (cơ quan bài tiết nước tiểu) niệu đạo bị hẹp. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, ngày 6/6 cho biết bệnh nhân mô tả được phòng khám chữa trị bằng cách dùng dao điện đốt những nốt u ở miệng sáo, kết hợp kháng sinh, chiếu tia hồng ngoại, tuy nhiên không khỏi.

Tại Bệnh viện E, bệnh nhân được điều trị sùi mào gà khỏi triệt để, có thể quan hệ tình dục bình thường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Liên, bệnh nhân có nguy cơ hẹp niệu đạo và tái phát sùi mào gà trong tương lai, vì vậy được theo dõi sát.

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp, do virus HPV gây ra. Đa số bệnh nhân mắc sùi mào gà do quan hệ tình dục không an toàn, có nhiều bạn tình. Triệu chứng điển hình là những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám, xuất hiện ở bộ phận sinh dục, gây ngứa và chảy máu khi quan hệ tình dục.

Theo bác sĩ Liên, có trường hợp nặng phải cắt bỏ niệu đạo, tạo hình miệng sáo. Điểm chung của các bệnh nhân là ngại đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín, sau đó điều trị bằng các phương pháp kém chính xác khiến cho bệnh trở nặng hơn.

Do đó, bác sĩ Liên khuyến cáo nên quan hệ tình dục an toàn, tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người mắc sùi mào gà. Khi bộ phận sinh dục có dấu hiệu bất thường nên khám tại cơ sở y tế uy tín. Nếu điều trị muộn hoặc điều trị sai cách, bệnh trở nặng sẽ để lại các di chứng như ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật. Bên cạnh đó, người bệnh cần chia sẻ thông tin về bệnh với vợ hoặc người yêu, bạn tình nhằm phát hiện sùi và điều trị kịp thời.

Virus HPV gây bệnh sùi mào gà. Ảnh: Guardian

Chi Lê