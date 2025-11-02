Mặt biến dạng vì filler, cô gái 30 tuổi chi nửa tỷ đồng 'làm lại từ đầu'

AnhSau 6 ca phẫu thuật thẩm mỹ, mặt của Preisinger sưng phồng, khiến chồng cô bật khóc trong lần đầu gặp lại vợ trong diện mạo mới.

Amanda Preisinger đang lo lắng về bữa tiệc sinh nhật lần thứ 13 sắp tới của con gái, không phải vì một ngôi nhà đầy ắp trẻ ồn ào, mà vì đây là lần đầu tiên cô ra mắt gương mặt mới của mình với bạn bè và gia đình. "Tôi sẽ nói với mọi người khi họ bước vào: 'Đây chưa phải là diện mạo của tôi đâu'", nữ môi giới bất động sản 30 tuổi đến từ Nam Florida nói.

Vẻ ngoài của cô hiện tại "hơi giật mình" vì gương mặt sưng phồng và căng cứng một cách bất thường, như thể được giữ cố định bằng băng dính công nghiệp. Đó là kết quả của 6 thủ thuật thẩm mỹ gồm cả căng da mặt nội soi, được thực hiện bởi một bác sĩ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 9.

"Chồng tôi đã khóc khi lần đầu tiên nhìn thấy vì tôi thậm chí không thể mở mắt. Tôi đã sưng đến mức đó", The Guardian dẫn lời Preisinger kể. "Tôi phải nói với anh ấy: 'Anh yêu, em ổn, em không đau. Em chỉ trông như bị ai đó đánh thôi'".

Theo các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Preisinger là một trong số ngày càng nhiều người chọn phẫu thuật căng da mặt ở độ tuổi 20 và 30, sớm hơn cả chục năm so với độ tuổi bệnh nhân điển hình của hầu hết bác sĩ là 40 đến 60.

"Tôi có những người 28 tuổi yêu cầu căng da mặt", bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Georgios Orfaniotis tại London, Anh, cho biết. "Đây là một thủ thuật rất hệ trọng và tôi hơi lo ngại khi thấy mọi người chọn nó như một lựa chọn lối sống".

Gương mặt của Amanda Preisinger 12 ngày sau phẫu thuật căng da mặt. Ảnh: Amanda Preisinger

Về mặt kỹ thuật, căng da mặt giúp nâng các dây chằng trên mặt vốn bắt đầu chùng xuống khi chúng ta già đi. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt Marc Pacifico tại Kent giải thích: "Khuôn mặt của chúng ta được cấu tạo hơi giống các lớp của củ hành". Bên dưới da và mỡ là một lớp mô liên kết gọi là SMAS (hệ thống cân cơ nông). "Hãy nghĩ SMAS như bộ xương mô mềm của khuôn mặt và đó là thứ khiến chúng ta già đi. Đó là thứ lỏng lẻo, chảy xệ và kéo da xuống theo nó".

Từng là đặc quyền của những người lớn tuổi giàu có, phẫu thuật căng da mặt hiện thu hút một nhóm khách hàng mới. Nguyên nhân đến từ "mệt mỏi vì filler" khi lạm dụng chất làm đầy khiến da bị giãn và chùng nhão; việc sử dụng rộng rãi thuốc giảm cân; du lịch y tế giá rẻ và sự phát triển của các kỹ thuật phẫu thuật mới được người nổi tiếng lăng xê.

Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh (BAAPS) báo cáo số ca căng da mặt tăng 8% trong 12 tháng qua tại Anh. Trong khi đó, một khảo sát của Viện Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo Khuôn mặt Mỹ cho thấy tỷ lệ bệnh nhân căng da mặt trẻ tuổi đang tăng lên, với 32% số ca căng da mặt hiện được thực hiện trên bệnh nhân từ 35 đến 55 tuổi.

Hiện tại, phẫu thuật "hot" nhất là căng da mặt phẳng sâu (deep plane facelift), một kỹ thuật được những người như Kris Jenner hay nhà thiết kế thời trang Marc Jacobs truyền bá. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Rajiv Grover tại Harley Street, chuyên về kỹ thuật này, giải thích phương pháp truyền thống hơn liên quan đến việc nâng SMAS, còn phương pháp phẳng sâu sẽ giải phóng các dây chằng khuôn mặt bên dưới nó, cho phép bác sĩ phẫu thuật định hình lại khuôn mặt bằng cách di chuyển các mô sâu hơn và tránh vẻ ngoài "căng cứng" hay bị kéo.

"Chúng tôi không tạo sức căng lên da vì đi xuống bên dưới, đến các mô sâu hơn", Grover phân tích. "Chính các mô sâu hơn được định vị lại. Lớp da đi theo nó như một hành khách". Việc nâng toàn bộ lớp mô mềm như một khối thống nhất cho phép kết quả trông tự nhiên và lâu dài hơn. Điều đó cũng có nghĩa là thủ thuật này không còn được sử dụng với mục đích rõ ràng là chống lão hóa, mà còn để "làm đẹp" và tái cấu trúc khuôn mặt. "Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu từ các bệnh nhân 28-35 tuổi vì lý do này", Grover cho hay.

Trường hợp của Preisinger, người vừa thực hiện ca phẫu thuật 16.500 bảng (hơn 578 triệu đồng) tại Thổ Nhĩ Kỳ, là một minh chứng cho xu hướng này nhưng không phải vì chống lão hóa. Cô chưa bao giờ có ý định căng da mặt nhưng nhiều năm sử dụng chất làm đầy trong nỗ lực "cân bằng khuôn mặt" nhưng bị hỏng. "Tôi căng da mặt không phải vì muốn trông trẻ mà vì chất làm đầy đã hủy hoại khuôn mặt tôi. Tôi ước mình chưa bao giờ làm vậy", Preisinger nói.

Việc chất làm đầy có tan hoàn toàn không từ lâu gây tranh cãi trong ngành thẩm mỹ. "Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng không chỉ hiếm khi tan hoàn toàn mà còn di chuyển và có thể làm tắc nghẽn các kênh bạch huyết", bác sĩ Grover giải thích.

Theo ông, đây là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra "mặt gối", tình trạng khuôn mặt trở nên sưng phù, ngập nước do khả năng dẫn lưu dịch bạch huyết bị suy giảm. Khi tình trạng này xảy ra, phẫu thuật căng da mặt trở thành giải pháp duy nhất để loại bỏ các mô bị hỏng và định hình lại khuôn mặt.

Ban đầu, Preisinger chỉ lên kế hoạch phẫu thuật mí mắt nhưng bác sĩ khuyên căng da mặt là giải pháp phù hợp cho tình trạng da chùng của cô. Người phụ nữ này đã đặt lịch căng da trán, căng da mặt giữa và căng da cổ. Một ngày trước ca phẫu thuật, Preisinger quyết định thêm thủ thuật nâng môi. "Sau đó, bác sĩ nói: 'Chúng ta sẽ nâng bọng mắt'. Rồi ông ấy bảo: 'Tôi nghĩ nếu chúng ta lấy một ít mỡ má, nó sẽ tạo khối cho khuôn mặt của bạn'. Thế là cuối cùng tôi thêm hai thủ thuật nữa", Preisinger kể.

Lucy Argent sau phẫu thuật. Ảnh: Lucy Argent

Sự dễ dàng tiếp cận của phẫu thuật cũng là một yếu tố. Lucy Argent, 40 tuổi, phẫu thuật căng da cổ phẳng sâu ở Anh hai năm trước với giá 5.000 bảng (trên 173 triệu đồng). "Nó gần giống như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo", cô nói. "Rõ ràng là bạn đang nói về các ca phẫu thuật lớn nhưng nếu bạn đến tư vấn, họ sẽ kiểu: 'Ồ bạn có thể nâng thêm nâng cung mày hoặc nâng ngực nếu muốn. Bạn cũng có thể hút mỡ cánh tay'".

Argent cuối cùng cũng thêm một ca nâng ngực vào gói của mình, nâng tổng số tiền lên khoảng 9.000 bảng Anh (hơn 311 triệu đồng). "Tôi sốc vì nó dễ tiếp cận đến vậy", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo về rủi ro đạo đức khi phẫu thuật cho người quá trẻ. "Khi bạn đang xem xét việc làm đẹp cho những người ở độ tuổi 20 hoặc đầu 30 mà trông hoàn toàn ổn, bạn có nguy cơ phẫu thuật cho những người có vấn đề sâu xa hơn", bác sĩ Orfaniotis nói. "Đó không phải là cách làm của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có đạo đức".

Dù vậy, đối với một số trường hợp, phẫu thuật căng da mặt thực sự mang lại giá trị y tế. Amy Endean, 34 tuổi, bị tai nạn xe hơi năm 16 tuổi làm vỡ nát bên trái khuôn mặt. Sau hàng loạt ca phẫu thuật tái tạo, mỡ mặt cô bị tụt xuống cằm, gây khó thở khi nằm. 30 tuổi, cấu trúc mặt cô "giống như người 60 tuổi". Ca phẫu thuật căng da mặt phẳng sâu đã giúp Endean "trông đúng tuổi" và thay đổi cuộc đời.

Về phần Preisinger, cô đang tuân thủ một chế độ hậu phẫu nghiêm ngặt gồm lăn đá và massage mặt, với hy vọng vết sưng sẽ sớm bắt đầu xẹp xuống. Trong 6-8 tháng nữa, Preisinger sẽ trở lại Istanbul để tái khám. "Tôi rất hào hứng", cô nói. "Tôi biết rằng kết quả của mình sẽ rất tuyệt vời".

Bình Minh (Theo The Guardian)