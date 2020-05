Mary-Kate Olsen nộp đơn ly dị lần ba

MỹNhà thiết kế Mary-Kate Olsen đệ đơn ly dị doanh nhân Olivier Sarkozy ngay khi tòa án New York mở cửa trở lại hôm 25/5.

Theo People, tòa chấp thuận đơn ly dị của Mary sau hai lần bác bỏ vì dịch nên không thể giải quyết các vụ án dân sự. Nhà thiết kế đệ đơn xin giải quyết khẩn cấp hôm 17/4 và 13/5 sau khi bị chồng đuổi khỏi nhà.

Mary-Kate Olsen và Olivier Sarkozy thời còn bên nhau. Ảnh: Invasion.

Trước đó, luật sư của Olivier Sarkozy yêu cầu Marry rời căn hộ của hai người trước ngày 18/5. Cô cho biết sợ phải ra đường vì không thể tìm chỗ trọ trong bối cảnh dịch và lo lắng mất tài sản để tại nhà chồng. Cô đám phán gia hạn chuyển nhà đến ngày 30/5 nhưng không được phía chồng phản hồi.

Mary-Kate Olsen sinh năm 1986 ở Mỹ, là chị em sinh đôi với Ashley Olsen và chị gái của minh tinh Elizabeth Olsen. Cô và Ashley nổi tiếng với series hài Full House và nhiều phim điện ảnh như It Takes Two, Billboard Dad trong thập niên 1990 và 2000. Năm 2012, Mary giải nghệ và chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang. Cô cùng Ashley sáng lập hãng thời trang The Row và nhiều thương hiệu khác, được mệnh danh là bộ đôi quyền lực của làng mốt.

Nhà thiết kế và doanh nhân Olivier Sarkozy (50 tuổi) hẹn hò từ năm 2012, cưới tại Manhattan tháng 11/2015. Sarkozy là em trai cùng cha khác mẹ của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Trước khi cưới, Mary-Kate đã ký hợp đồng tiền hôn nhân bảo toàn tài sản riêng. Nhà thiết kế hiện có khối tài sản ròng khoảng 100 triệu USD và các thương hiệu thời trang được định giá hàng trăm triệu USD sở hữu cùng các chị em gái.

Chị em nhà thiết kế Olsen Chị em nhà thiết kế Olsen trên thảm đỏ. Video: WorldMonitor TV.

Đạt Phan (theo People)