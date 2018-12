Elizabeth Olsen chào đời năm 1989, là con gái của người cha gốc Na Uy và mẹ gốc Anh. Cô có hai chị gái sinh đôi rất nổi tiếng là Mary-Kate và Ashley Olsen.

Từ khi còn nhỏ, Olsen học múa balê và học hát. Cô đi diễn từ năm 11 tuổi và góp vai phụ trong các loạt truyền hình How the West Was Fun và The Adventures of Mary-Kate & Ashley. Lên đại học, Olsen học trường kịch nghệ về diễn xuất.