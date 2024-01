Martin Scorsese nỗ lực làm phim ở tuổi 82

Đạo diễn Martin Scorsese có hai dự án đang trong quá trình sản xuất, sau khi ra mắt phim "Killers of the Flower Moon".

Trên Los Angeles Times hôm 8/1, Martin Scorsese cho biết đã hoàn thành kịch bản A Life of Jesus. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Shūsaku Endō, bối cảnh thời hiện đại, khám phá các nguyên tắc của cuộc sống dựa trên lời giảng dạy của Chúa Jesus.

Martin Scorsese (trái) làm việc với Leonardo DiCaprio (phải) và Lily Gladstone trên phim trường "Killers of the Flower Moon". Ảnh: Apple TV+

Theo Scorsese, ông không muốn cốt truyện phim gói gọn trong khoảng thời gian nhất định, kỳ vọng tạo cảm giác vượt thời gian khi xem. "Tôi cố gắng tìm cách giúp tác phẩm dễ tiếp cận với khán giả, đồng thời loại bỏ sự tiêu cực liên quan đến các tổ chức tôn giáo", đạo diễn nói.

Cơ duyên khiến Scorsese quyết định làm dự án là khi đạo diễn gặp Giáo hoàng Francis trong một hội nghị tại Vatican, hồi tháng 5/2023. Tác phẩm dự kiến có thời lượng 80 phút, do Scorsese và nhà phê bình phim Kent Jones viết kịch bản. Theo LA Times, êkíp lên kế hoạch quay hình vào cuối năm nay.

"Tôi sợ hãi khi nghĩ đến một xã hội và nền văn hóa bị tha hóa vì thiếu nền tảng đạo đức và tâm linh. Để đáp lại lời kêu gọi của Giáo hoàng dành cho các nghệ sĩ, tôi sẽ làm phim về Chúa Jesus", Scorsese nói.

Hồi tháng 10/2023, trên The Times, đạo diễn nói sẽ hợp tác với hãng Apple Original Films ra mắt tác phẩm The Wager. Lần thứ hai Scorsese chuyển thể từ sách phi hư cấu của David Grann, sau Killers of The Flower Moon. Tài tử Leonardo DiCaprio giữ vị trí giám đốc sản xuất tác phẩm, đồng thời đảm nhận một vai diễn trong phim.

Đạo diễn Martin Scorsese bên chú chó cưng tên Yeti. Ảnh: Instagram Martin Scorsese

Martin Scorsese, sinh năm 1942, là đạo diễn người Mỹ gốc Italy. Giới chuyên môn đánh giá Scorsese là đạo diễn vĩ đại nhất còn sống, khi cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như Taxi Driver, Goodfellas, The Departed, The Aviator.

Nhiều phim của Scorsese mô tả cách con người đối phó điều tiêu cực trong tâm hồn, phản ánh hiện thực xã hội. Suốt sự nghiệp, đạo diễn giành bốn giải BAFTA, ba giải Quả Cầu Vàng, một giải Grammy và một giải Oscar. Cuối năm 2023, Ủy ban Quốc gia về Phê bình điện ảnh vinh danh Killers of the Flower Moon của Scorsese là phim hay nhất năm qua.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon". Theo thống kê của Box Office Mojo, phim thu hơn 154 triệu USD toàn cầu. Video: Apple TV +

Quế Chi (theo IndieWire)