Marriott Bonvoy ra mắt website tiếng Việt

Website tiếng Việt của Marriott Bonvoy giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin và chọn những địa điểm lưu trú phù hợp với sở thích, nhu cầu.

Khách hàng khi sử dụng trang web tiếng Việt mới của Marriott Bonvoy vừa có thể đặt trước các kỳ nghỉ tại Việt Nam, vừa truy cập tới toàn bộ 7.900 khách sạn và khu nghỉ của Marriott trên toàn thế giới.

Quy trình thao tác trực tuyến sẽ được hướng dẫn chi tiết, từ việc lựa chọn điểm lưu trú và hạng phòng phù hợp, tới các bước xác nhận, thanh toán. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn khi lên kế hoạch cho các chuyến đi quan trọng tại Việt Nam và nước ngoài.

Trên website tiếng Việt của Marriott Bonvoy, du khách vừa đặt trước các kỳ nghỉ tại Việt Nam, vừa có thể truy cập tới toàn bộ 7.900 khách sạn và khu nghỉ của Marriott trên toàn thế giới.

Theo ông Jakob Helgen - Phó giám đốc khu vực của Marriott International - Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar - người dân Việt Nam đang ngày càng yêu thích việc đi du lịch và khám phá các điểm đến thú vị. Nhu cầu tổ chức sự kiện và tiệc cưới tại Việt Nam cũng gia tăng đáng kể. Việc mang đến trang web bằng tiếng Việt là một bước đi quan trọng, góp phần tạo nên những trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ cho du khách.

Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu tại châu Á bởi có đường bờ biển trải dài, cảnh quan tươi đẹp và giá trị văn hoá đặc sắc. Những năm gần đây, khi kinh tế đất nước phát triển cùng với nhu cầu kết nối gia tăng, tạo điều kiện cho sự bùng nổ của du lịch nội địa, du khách Việt Nam trở thành nhóm khách chính của rất nhiều khách sạn và khu nghỉ thuộc Marriott Bonvoy.

Việt Nam có đường bờ biển dài, cảnh quan tươi đẹp, là điềm đến cho du khách nhiều kỷ niệm khó quên.

Với 10 khách sạn, khu nghỉ đang hoạt động, 29 dự án sắp ra mắt, tọa lạc tại khắp các điểm đến đáng mơ ước tại Việt Nam như Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang, Marriott Bonvoy mang tới lựa chọn thú vị cho du khách tìm kiếm kỳ nghỉ tràn đầy sự ấm áp của lòng hiếu khách địa phương, cùng những tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp thế giới.

Việc chuẩn bị ra mắt nhiều thương hiệu mới tại Việt Nam như Marriott Hotels & Resorts, Courtyard by Marriott, The Westin, Element, Marriott Executive Apartments và The Ritz-Carlton, Marriott Bonvoy kỳ vọng sẽ gia tăng số khách sạn và khu nghỉ tại Việt Nam lên gấp 4 lần trong những năm tới. Khám phá trang web tiếng Việt mới tại đây.

Thư Kỳ (ảnh: Marriott Bonvoy)