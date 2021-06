Maroon 5 hát về nỗi buồn và hy vọng

"Jordi" - album thứ bảy của Maroon 5 - nói về sự mất mát đồng thời khích lệ người nghe vượt qua nỗi buồn.

Maroon 5 sử dụng công thức tương tự album trước - Red Pills Blue (2017) - để tạo nên Jordi. Các bài hát đều có điệp khúc ngắn gọn, dễ nhớ. Phần âm nhạc được phối theo phong cách EDM trẻ trung, cập nhật thị hiếu. Album gồm 12 bài, trong đó có bản remix của Memories - ca khúc từng được phát hành dưới dạng đĩa đơn mở màn. Phiên bản đặc biệt tặng thêm hai bài Button và Lifestyle.

Nỗi đau mất mát trở thành chủ đề chính trong Jordi. Rất nhiều bài hát do Adam Levine đồng sáng tác đều nhắc đến các mối quan hệ rạn nứt trong quá khứ. Ngay ca khúc mở màn Beautiful Mistakes, anh kể lại cảm giác buồn bã khi mất đi tình yêu. Nam ca sĩ mô tả người yêu như một ngôi nhà "đổ vỡ", kỷ niệm trở thành những con phố vắng tênh. Trong các ca khúc sau, Adam Levine trở thành một người đàn ông ủy mị, hoàn toàn khác hình ảnh nam tính ngoài đời. Anh hát: "Em đi để lại trong anh một khoảng trống" (Echo), hay "Anh không thể cô đơn, em chính là cái chết của anh" (Lovesick).

MV 'Lost' - Maroon 5 MV "Lost". Video: Youtube Maroon 5.

Memories là ca khúc dành riêng Jordan Feldstein - quản lý cũ của nhóm, nguồn cảm hứng cho tên album. Cộng tác từ năm 2002, Feldstein là nhân vật quan trọng giúp Maroon 5 từ một ban nhạc indie-pop trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu. Việc anh qua đời cuối năm 2017 vì bệnh tim ảnh hưởng lớn tới tinh thần cũng như quá trình hoạt động của Maroon 5. Bài hát được viết dựa trên giai điệu Canon in D Major (Luân khúc cung Rê trưởng) nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Đức Johann Pachelbel. Lời hát vừa phảng phất nỗi buồn, vừa động viên người nghe vực dậy tinh thần sau những mất mát. Giọng ca chính Adam Levine khẽ kêu gọi: "Cùng nâng ly vì những người ta mất đi trên đường đời".

Một số bài có ca từ mang ý nghĩa khích lệ người nghe vượt qua nỗi đau. Nobody’s Love được lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter (Quyền sống cho người da màu) và giai đoạn khó khăn khi cả thế giới phải chống chọi với đại dịch. Trên Instagram cá nhân, Adam Levine nói bài hát gửi gắm tình yêu và hy vọng cho khán giả. Hay với One Light, anh cho biết: "Bài hát này dành cho những người thất tình... phải tìm cách vượt qua và làm những điều cần thiết".

Ngoài phần sáng tác, Adam Levine tiếp tục phát huy thế mạnh giọng hát, nhất là cách hát falsetto (giọng gió) vốn là "đặc sản" của anh. Phần lớn ca khúc được Adam xử lý với tông trầm, thấp. Điều này khiến album trở nên nhẹ nhàng, không thực sự máu lửa hay tạo cao trào như các sản phẩm trước của Maroon 5. Trong một số ca khúc, giọng của Adam Levine hơi lạm dụng Auto-tune (phần mềm điều chỉnh tự động) khiến mạch cảm xúc bị giảm.

MV 'Beautiful Mistakes' - Maroon 5 MV "Beautiful Mistakes" - Maroon 5 kết hợp Megan Thee Stallion. Video: Youtube Maroon 5.

Các khách mời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ album. Trong 11 ca khúc, bảy bài có sự tham gia của các nghệ sĩ khác. Hai rapper qua đời năm 2019 - Juice WRLD (Can’t Leave You Alone) và Nipsey Hussle (Memories Remix) - cũng góp giọng. Dù vô tình hay cố ý, giọng hát của hai nghệ sĩ quá cố giúp tô đậm màu sắc buồn bã, tiếc nuối của Jordi.

H.E.R. và Megan Thee Stallion đều tỏa sáng trong lần đầu hợp tác Maroon 5. Ca khúc Convine Me Otherwise (hát cùng H.E.R) hứa hẹn là một bản hit. Tuy nhiên, một vài màn kết hợp không thực sự thành công. Giọng hát của danh ca nhạc rock Stevie Nicks trong Remedy hoàn toàn bị lu mờ bởi Auto-tune. Nhà phê bình El Hunt của tờ NME cho rằng giọng bà như một phiên bản "Siri bị hỏng hát theo kiểu miền Tây" (Siri là trợ lý ảo của hãng Apple). Tác giả cũng đánh giá vai trò của Jason Derulo trong bài Lifestyle là "ngớ ngẩn" và "hơi làm quá".

Để nhào nặn nên Jordi, Maroon 5 đã cộng tác với hàng loạt nhà sản xuất, nổi trội là the Monsters and the Strangerz. Nhóm sản xuất này bắt đầu hoạt động từ năm 2010, từng cộng tác Maroon 5 trong hai album V (2014) và Red Pills Blue (2017). Phần âm nhạc sử dụng nhiều trống điện tử và nền beat của nhạc trap để tạo màu sắc tươi sáng. Một số ca khúc cho thấy nỗ lực của Maroon 5 trong việc thử nghiệm những âm thanh mới. One Light gợi nhớ đến âm nhạc của châu Phi, Button lại mang âm hưởng nhạc Latin pop.

Nhóm Maroon 5 hiện tại có sáu người. Ảnh: Guardian.

Bất chấp những nỗ lực của Maroon 5, giới phê bình không đánh giá cao Jordi. Album hiện được chấm điểm thấp nhất trong sự nghiệp của nhóm. Tạp chí Pitchfork cho 4.7/10 điểm và nhận xét: "Album bắt đầu thử nghiệm ngoài vùng an toàn", nhưng "có vẻ nhóm đang cố gắng trong tuyệt vọng để thu hút càng nhiều thị trường càng tốt". Tờ Variety đánh giá một số ca khúc không phù hợp khi đặt chung trong album như Seasons hay Lifestyle. Tác giả Jon Dolan của Rolling Stone chấm album 2.5/5 sao, cho rằng không có bài nào trong album có thể sánh ngang các bản hit trước của Maroon 5 như Sugar hay Move Like Jagger.

Nhìn chung, Jordi là một album nhạc pop dễ nghe, dễ cảm. Maroon 5 vẫn trung thành với phong cách quen thuộc để chiều lòng khán giả hâm mộ, đồng thời có những thay đổi nhằm phù hợp thị hiếu của giới trẻ trong thập niên mới.

Sơn Phước