Maroon 5 phát hành album mới

Nhóm nhạc Mỹ Maroon 5 trở lại làng nhạc với album mới - "Jordi".

Album phòng thu thứ bảy ra mắt ngày 11/6, đánh dấu sự trở lại của nhóm sau bốn năm kể từ Red Pill Blues (2017). Jordi gồm 12 bài, với ba đĩa đơn từng được giới thiệu trước đó là Memories, Nobody's Love và Beautiful Mistakes. Phiên bản đặc biệt của album còn kèm theo hai sáng tác mới là Button và Lifestyle.

Tên album được đặt theo biệt danh của Jordan Feldstein, cựu quản lý ban nhạc. Anh là anh trai của nam diễn viên Jonah Hill, đồng thời là bạn thời thơ ấu của trưởng nhóm Adam Levine. Năm 2017, Feldstein đột ngột qua đời vì bệnh tim khi mới 40 tuổi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động của nhóm. Trước đó, Maroon 5 đã thực hiện ca khúc Memories (2019) mở đường cho album mới để tưởng nhớ Feldstein.

MV 'Beautiful Mistakes' - Maroon 5 MV "Beautiful Mistake" - Maroon 5 kết hợp Megan Thee Stallion. Video: Youtube Maroon 5.

Jordi là sản phẩm quy tụ nhiều khách mời nhất của Maroon 5, với các ngôi sao trẻ như Megan Thee Stallion, H.E.R, rapper Juice Wrld. Ngoài ra, gương mặt gạo cội Stevie Nicks góp giọng trong ca khúc Remedy.

Đảm nhận phần âm nhạc cho Jordi là các nhà sản xuất như Blackbear, Andrew Goldstein, Ryan Ogren, B HAM... Trong đó, nổi bật là The Monsters & Strangerz, một đội sản xuất từng cộng tác với Maroon 5 từ album V (2014). Album mới đánh dấu lần đầu không có sự tham gia của tay bass Mickey Madden, sau khi anh bị bắt năm 2020 vì tội bạo lực gia đình.

Nhóm Maroon 5 hiện tại có sáu người, Adam Levine (thứ ba từ phải sang) là thủ lĩnh. Thành viên Mickey Madden rời nhóm năm ngoái sau khi bị bắt vì bạo lực gia đình. Ảnh: Guardian.

Maroon 5 là nhóm nhạc pop rock nổi tiếng của Mỹ, hiện có sáu thành viên. Kể từ khi ra mắt năm 2002, nhóm đã thu được nhiều thành công về mặt thương mại, tạo ra hàng loạt bản hit như Animals, This Love, Payphone, Move Like Jagger... Nhóm cũng từng thắng ba giải Grammy trong số 10 lần được đề cử, bao gồm "Nghệ sĩ mới xuất sắc". Tháng 1/2020, tạp chí Billboard xếp Maroon 5 đứng ở vị trí chín trong danh sách "Nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2010". Trưởng nhóm Adam Levine còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên của chương trình The Voice.

Trước Jordi, Maroon 5 từng tạo nên cơn sốt với hai ca khúc What Lovers Do (hát cùng SZA) và Girls Like You (hát cùng Cardi B). Năm 2018, Girls Like You lập kỷ lục khi trụ suốt 33 tuần ở vị trí top 10 của bảng xếp hạng Billboard, là một trong những ca khúc bán chạy nhất năm.

Sơn Phước