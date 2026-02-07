Mariah Carey hát mở màn Olympic mùa đông 2026

ItalyDanh ca Mariah Carey lần đầu thể hiện một ca khúc bằng tiếng Italy - nhạc phẩm "Volare" kinh điển - tại lễ khai mạc Olympic mùa đông.

Mariah Carey hát khai mạc Olympic mùa đông 2026 Phần trình diễn của Mariah Carey tại lễ khai mạc Olympic mùa đông lần thứ 25. Video: X/ CazéTV

Sự kiện diễn ra tại sân vận động San Siro ở thành phố Milan tối 6/2 (khoảng 2h ngày 7/2 giờ Hà Nội). Trên sân khấu, Mariah Carey, 57 tuổi, thể hiện ca khúc Nel Blu Dipinto di Blu (phổ biến với tên Volare) ở nửa đầu tiết mục. Nhạc phẩm do nghệ sĩ Domenico Modugno sáng tác năm 1958, đoạt giải ba của cuộc thi Eurovision cùng năm. Bản nhạc từng thắng hai giải Bài hát, Bản thu âm của năm tại Grammy lần thứ nhất.

Năm nay, chương trình theo chủ đề hòa hợp, đồng thời tôn vinh hai thành phố đăng cai là Milan và Cortina d'Ampezzo - nơi từng tổ chức Olympic mùa đông năm 1956. Trang Variety nhận xét sân khấu Volare của Mariah Carey mang tính biểu tượng, làm nổi bật tinh thần sự kiện và tham vọng quảng bá văn hóa địa phương, tạo sức hút toàn cầu cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Phần sau màn trình diễn, Mariah Carey mang đến ca khúc Nothing Is Impossible thuộc album Here for it All (2025). Nhà báo Flo Clifford của Independent cho biết khán giả reo hò khi nốt cao của ca sĩ vang lên.

Ca sĩ diện váy mang phong cách Art Deco của thương hiệu Roberto Cavalli do nhà thiết kế Fausto Puglisi thực hiện, đeo dây chuyền kim cương trị giá 15 triệu USD. Ảnh: X/ The Olympic Games

Mariah Carey là nghệ sĩ đầu tiên thông báo tham gia biểu diễn cho Olympic hồi tháng 12. Tiết mục của cô do Balich Wonder Studio sản xuất, là màn kết hợp giữa "tinh thần Italy, sự đổi mới và cảm xúc", theo USA Today.

Còn theo NBC, ủy ban tổ chức tại địa phương cho biết giọng ca nước Mỹ "đại diện bầu không khí xúc động gắn liền giai đoạn chuẩn bị hướng tới mùa Thế vận hội". Đại diện đơn vị nói thêm: "Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, quy tụ những câu chuyện và cảm xúc khác nhau, hòa quyện với chủ đề hòa hợp của lễ khai mạc".

Ngoài Carey, danh sách nghệ sĩ biểu diễn có danh ca mù Andrea Bocelli, nghệ sĩ piano Lang Lang, diễn viên The White Lotus Sabrina Impacciatore. Ca sĩ Italy Laura Pausini đảm nhiệm phần hát quốc ca. Sự kiện còn có phần tưởng nhớ "ông hoàng thảm đỏ" Giorgio Armani - huyền thoại thời trang được xem là đại sứ vĩ đại nhất của Milan. Ông qua đời ở tuổi 91 hồi tháng 9/2025.

Laura Pausini hát quốc ca Italy tại Olympic 2026 Laura Pausini hát quốc ca Italy tại Olympic 2026. Video: X/AzzurriXtra

Mariah Carey sinh năm 1969, là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc thế giới. Gần 40 năm sự nghiệp, cô giành sáu giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ, có nhiều bản hit kinh điển. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme" dành cho những người có chất giọng cao nhất thế giới.

Thế vận hội mùa đông lần đầu diễn ra năm 1924, được tổ chức bốn năm một lần. Năm nay, sự kiện còn có tên Olympic Milano Cortina, kéo dài ngày 6 đến 22/2 với khoảng 2.900 vận động viên tham gia từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số nội dung thi đấu đã bắt đầu từ giữa tuần. Đây là mùa giải đầu tiên được nhiều thành phố đồng đăng cai.

Phương Thảo (theo People, Variety, USA Today)