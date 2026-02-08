Margot Robbie diện váy áo cảm hứng 'Đồi gió hú'

Hôm 5/2, trong buổi ra mắt phim Wuthering Heights (Đồi gió hú) ở Anh, diễn viên diện đầm corset xuyên thấu của Dilara Findikoglu, điểm nhấn là những bím tóc giả vàng hoe. Cô gây chú ý với vòng tay mô phỏng trang sức 175 năm tuổi của nhà văn Charlotte Brontë - chị gái Emily Brontë, tác giả Wuthering Heights. The Pagesix, Robbie muốn tri ân hai tiểu thuyết gia nổi tiếng. Vogue nhận xét loạt trang phục của cô gây sốt nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa phía sau. Ảnh: AFP

Margot Robbie, 36 tuổi, sinh tại Australia, được gắn mác "bom sex" với các vai diễn gợi cảm. Cô hiện là minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood, góp mặt nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Bird of Prey, Suicide Squad, Barbie. Theo Forbes, cô là diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2022 và 2023.