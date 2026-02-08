Margot Robbie diện váy áo cảm hứng 'Đồi gió hú'

Hôm 5/2, trong buổi ra mắt phim Wuthering Heights (Đồi gió hú) ở Anh, diễn viên diện đầm corset xuyên thấu của Dilara Findikoglu, điểm nhấn là những bím tóc giả vàng hoe. Cô gây chú ý với vòng tay mô phỏng trang sức 175 năm tuổi của nhà văn Charlotte Brontë - chị gái Emily Brontë, tác giả Wuthering Heights. The Pagesix, Robbie muốn tri ân hai tiểu thuyết gia nổi tiếng. Vogue nhận xét loạt trang phục của cô gây sốt nhờ vẻ đẹp và ý nghĩa phía sau. Ảnh: AFP
Margot Robbie, 36 tuổi, sinh tại Australia, được gắn mác "bom sex" với các vai diễn gợi cảm. Cô hiện là minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood, góp mặt nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Bird of Prey, Suicide Squad, Barbie. Theo Forbes, cô là diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2022 và 2023.
Cùng ngày, cô chọn áo và đầm in họa tiết siêu thực, giày móng heo của Maison Margiela. Thiết kế được lấy cảm hứng từ sự mục nát xen kẽ những chi tiết thơ mộng. Kết cấu rách gợi lên hình ảnh một vùng đất bị xói mòn. Bảng màu, với các sắc thái khói, tro, trắng và đỏ gợi hình ảnh sự sống và cái chết, nhằm khắc họa trạng thái tâm lý của nhân vật Catherine. Ảnh: Instagram andrewmukamal
Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Robbie cho biết mỗi bộ trang phục cô mặc sẽ kể những câu chuyện riêng. Theo Elle, Margot Robbie hiểu rõ sức hút của thời trang trong chuyến quảng bá Wuthering Heights. Cô hợp tác nhà tạo mẫu Andrew Mukamal, tái hiện không khí của bộ phim theo phong cách lãng mạn và gothic. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về mối tình đau khổ của Catherine (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi).
Robbie trong trang phục do John Galliano thiết kế, thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1997. Áo corset kiểu tân Victoria gợi nhớ về bối cảnh câu chuyện trong phim, bảng màu pastel dịu nhẹ, tông màu rêu đem tới hình ảnh vùng đất hoang Yorkshire. Chiếc quần dài mang vẻ nam tính của nhân vật Catherine Earnshaw thời thơ ấu và thiếu niên. Ảnh: Instagram andrewmukamal.
Hôm 4/2, ở buổi ra mắt báo chí, cô tiếp tục chọn trang phục vintage đầu thập niên 1990 của John Galliano. Điều làm nên sức hút của bộ trang phục là áo phong cách quý tộc đi cùng lông vũ mềm, phản ánh sự giằng co trong nội tâm của Catherine Earnshaw. Đôi tất đỏ mô phỏng sự ám ảnh và cường độ cảm xúc. Ảnh: Elle
Cùng ngày, cô đến BBC Radio Studios ở London trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Dilara Fındıkoğlu. Nếu áo corset tượng trưng cho sự ràng buộc xã hội của Catherine, quần jeans lại hướng đến sự thách thức. Ảnh: Backgrid
Ở buổi chiếu tại Paris hôm 2/2, Margot Robbie diện trang phục Thom Browne được thiết kế riêng. Theo Vogue, bộ cánh thể hiện những dòng chảy ngầm đen tối của câu chuyện bằng cách kết hợp áo corset phá cách, phần peplum ren và chân váy yếm rời mô tả sự chia ly. Ảnh: Celebmafia
Tại một buổi quảng bá khác ở Paris, diễn viên nổi bật trên thảm đỏ trong đầm Chanel. Thân trên corset có cấu trúc chắc chắn gợi nhớ đến sự kiềm chế của Catherine Earnshaw. Màu đỏ tượng trưng niềm đam mê, hòa cùng thảm đỏ và tấm rèm treo ở khu vực chụp hình. Ảnh: AFP
Hôm 28/1, Margot Robbie ra mắt phim ở Hollywood, California. Cô diện đầm dạ hội do Schiaparelli thiết kế riêng, đeo dây chuyền kim cương Taj Mahal tượng trưng bi kịch tình yêu của cố huyền thoại Elizabeth Taylor.
Cô nói với Elle: "Chúng tôi đã tự hỏi nếu biến Wuthering Heights thành một chiếc váy, nó sẽ trông thế nào? Và chính nó đây". Thân trên bằng ren rồi chuyển dần từ màu đen sang đỏ, tựa mối tình của hai nhân vật chính - xuất phát từ sự lãng mạn, đam mê, dần dần trở nên u tối và cuối cùng hủy diệt cuộc đời của cả hai. Ảnh: AFP
Cùng ngày, Robbie còn diện trang phục của Dilara Findikoglu thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026, giày Manolo Blahnik và trang sức của Jessica McCormack. Họa tiết da rắn tượng trưng cho sự cám dỗ, phản bội và cảm xúc độc hại trong mối quan hệ giữa Catherine Earnshaw và Heathcliff. Ảnh: Celebmafia
Trước đó một ngày, người đẹp chọn váy ngắn và giày cao gót của Victoria Beckham. Chi tiết lông vũ ám chỉ phân cảnh Catherine giật lông vũ khỏi chiếc gối trong Wuthering Heights, báo hiệu sự tan vỡ. Ảnh: Instagram andrewmukamal
Hôm 26/1, tới ghi hình chương trình Jimmy Kimmel Live về bộ phim, cô diện váy lấy cảm hứng thời Victoria của Alexander McQueen. Thiết kế được thực hiện năm 2003, mang phong cách gothic. Cô phối cùng sandals thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của nhà mốt Anh. Ảnh: Backgrid
