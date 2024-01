Margot Robbie đeo trang sức 3 triệu USD

CaliforniaBiểu tượng sexy Margot Robbie đeo bộ trang sức 3 triệu USD tới dự Quả Cầu Vàng 2024.-

Trên thảm đỏ sáng 8/1 (giờ Hà Nội), người đẹp 33 tuổi xuất hiện ấn tượng trong bộ đầm sequin màu hồng cao cấp của Armani cùng khăn choàng bằng vải tuyn đồng màu. Trang phục lấy cảm hứng từ bộ cánh của búp bê Barbie nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời năm 1977. Margot Robbie tô điểm cho vẻ ngoài bằng bộ trang sức kim cương hiệu Lorraine Schwartz gồm khuyên tai và nhẫn.

Margot Robbie ở Quả Cầu Vàng 2024 Margot Robbie tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2024. Video: Access Hollywood

Diễn viên liên tục mặc giống Barbie kể từ khi bộ phim công chiếu hồi tháng 6/2023. Cô và nhà tạo mẫu, stylist Andrew Mukamal, cùng bàn bạc, lên ý tưởng cho mỗi bộ cánh sao cho mới mẻ khi xuất hiện trước công chúng. Trước đó, cô từng diện váy ngắn Valentino chấm bi màu hồng và trắng gợi nhớ đến nhân vật đồ chơi năm 2015. Với vai chính trong phim này, cô được trả 12,7 triệu USD.

Theo thống kê năm 2023 của Google, trang phục cảm hứng Barbie trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu ở Mỹ năm qua. Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 81, phim Barbie nhận được chín đề cử, gồm cả phim hài lẫn nhạc kịch hay nhất và hạng mục âm nhạc. Với vai búp bê Ken trong phim này, Ryan Gosling giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc.

Margot Robbie là một trong những sao mặc đẹp tại Quả Cầu Vàng năm nay. Ảnh: AFP

Margot Robbie sinh tại Australia, được gắn mác "bom sex" với các vai diễn gợi cảm. Năm 2017, cô chứng tỏ thực lực diễn xuất với đề cử Oscar nữ chính cho phim I, Tonya. Vài năm trở lại đây, cô là minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood, góp mặt nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Bird of Prey, Suicide Squad.,Theo Forbes, Margot Robbie dẫn đầu nhóm minh tinh Hollywood được trả lương cao nhất 2022.

Họa Mi (theo People)