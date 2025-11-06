Maresca: 'Chelsea đang trả giá sau khi vô địch Club World Cup'

AzerbaijanTheo HLV Enzo Maresca, lịch đấu dày đặc và ảnh hưởng từ Club World Cup khiến Chelsea bị Qarabag cầm hòa 2-2 ở lượt bốn Champions League.

Trên sân Tofig Bahramov tối 5/11, Maresca thay 7 vị trí đá chính so với trận thắng Tottenham 1-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Bên cạnh bốn cầu thủ giữ suất là Robert Sanchez, Reece James, Marc Cucurella và Joao Pedro, cơ hội được trao cho nhiều cầu thủ trẻ như Estevao (18), Jorrel Hato, Tyrique George (19 tuổi), Andrey Santos, Jamie Bynoe-Gittens (21).

Đội hình ra sân của Chelsea vì vậy có độ tuổi trung bình 23 tuổi 97 ngày - trẻ thứ hai mà một CLB Anh sử dụng khi đá sân khách tại Champions League. Kỷ lục này đang thuộc về Arsenal với đội hình có độ tuổi trung bình 21 tuổi 215 ngày trước Olympiakos hồi tháng 12/2009.

"Mục tiêu của tôi là cho Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Malo Gusto và một số cầu thủ khác nghỉ ngơi. Họ không thể thi đấu ba ngày một lần", Maresca giải thích sau trận. "Tác động từ Club World Cup là rất lớn. Chúng tôi phải xoay vòng. Khi bạn thắng, không ai nói gì. Nhưng khi không thắng, mọi người lại chỉ trích".

HLV Enzo Maresca ném bóng trong trận Chelsea hòa Qarabag 2-2 ở lượt bốn Champions League trên sân Tofiq Bahramov, Baku, Azerbaijan ngày 5/11. Ảnh: Reuters

Mùa trước, Chelsea đá 64 trận trên mọi đấu trường. Họ chỉ kết thúc mùa giải sau khi thắng PSG 3-0 ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 vào ngày 13/7. Vì vậy, thầy trò Maresca chỉ có hơn một tháng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới, mở màn bằng trận gặp Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà ngày 17/8.

Hệ quả là nhiều cầu thủ Chelsea gặp vấn đề về thể trạng từ đầu mùa, trong đó có nhạc trưởng Cole Palmer. Theo báo Anh Sportmail, Maresca đã thực hiện 85 thay đổi trong đội hình xuất phát mùa này, trung bình 6 điều chỉnh mỗi trận - nhiều nhất trong số các HLV ở Ngoại hạng Anh.

Trước Qarabag, kế hoạch xoay tua của Maresca nhanh chóng bị phá sản. Romeo Lavia chấn thương cơ và phải nhường chỗ cho Caicedo ngay phút 8, rồi Fernandez phải vào sân đầu hiệp hai khi Chelsea đang bị dẫn 1-2. Maresca cho biết, ông lo lắng khi Lavia không thể duy trì thể trạng ổn định trong thời gian dài và hy vọng học trò không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Trận này, Chelsea vượt lên dẫn trước nhờ pha đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm vào góc gần của Estevao. Nhưng các bàn của Leandro Andrade và Marko Jankovic giúp Qarabag dẫn ngược. Sang hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Alejandro Garnacho tỏa sáng với cú sút chéo góc, giúp Chelsea rời Azerbaijan với một điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Qarabag khiến một đội bóng Anh không thể thắng.

"Khác biệt lớn nhất hôm nay nằm trong vòng cấm", Maresca nói. "Những bàn thua của chúng tôi đến từ các tình huống rất ngớ ngẩn. Còn ở phần sân đối phương, dù tạo ra nhiều cơ hội, chúng tôi lại không đủ sắc bén. Đó là điều khác biệt".

