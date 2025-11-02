Chelsea thắng dễ Tottenham ở derby London

AnhChỉ thắng 1-0, nhưng Chelsea hoàn toàn áp đảo chủ nhà Tottenham ở vòng 10 Ngoại hạng Anh hôm 2/11.

Một bàn thắng là đủ để Chelsea leo lên vị trí thứ tư, bằng điểm với Tottenham. João Pedro chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi kể từ tháng 8, còn Moises Caicedo thì chơi xuất sắc ở hàng tiền vệ. Dàn cầu thủ trẻ của Chelsea cho thấy họ đã gượng dậy sau "tai nạn" trước Sunderland ở vòng 9.

Joao Pedro dứt điểm thành bàn, sau đường chuyền của Caicedo, trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 1/11. Ảnh: Reuters

Tottenham thua cả 5 trận gần nhất trước Chelsea, và không thắng trước The Blues trong 10 trận đã qua. Tiếng la ó kéo dài và dữ dội vang lên khi trận đấu kết thúc. Thất bại nói lên nhiều điều về cuộc khủng hoảng bản sắc đang bao trùm sân vận động Tottenham Hotspur.

Có nhiều cách để thua trong một trận derby, nhưng Tottenham đã chọn một trong những cách tệ nhất. Họ gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong một trận đấu nhạt nhòa, kết thúc với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,05. HLV Thomas Frank hẳn phải lo lắng khi nghe thấy sự bất mãn nổi lên nhiều lần trên khán đài.

Tottenham đã dẫn trước ở cả hai lần gặp Chelsea gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nhưng đều thua ngược vì chơi quá mạo hiểm. Tuy nhiên, Frank là HLV thực dụng hơn Ange Postecoglou. Nhà cầm quân Đan Mạch sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật, và trước sức mạnh của Chelsea, ông chọn cách nén chặt không gian, với Joao Palhinha theo sát Enzo Fernandez. Hàng tiền vệ hình hộp của Spurs di chuyển năng nổ nhưng lại thiếu ý tưởng khi có bóng.

Điều khiến chủ nhà lo lắng nhất là sự thiếu sáng tạo. Họ gần như không tạo được điểm nhấn nào ở đầu trận, rồi buộc phải thay đổi kế hoạch khi Lucas Bergvall bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Xavi Simons ngay phút thứ 7.

Chelsea hầu như không bị thử thách, và thoải mái tìm sự đột phá để xuyên thủng hàng thủ lùi sâu của Tottenham. Việc phá vỡ các khối phòng ngự thấp từng là vấn đề với Enzo Maresca, người đã thực hiện hai sự thay đổi sau trận thua Sunderland tuần trước. Ông bố trí Reece James chơi cạnh Caicedo ở giữa sân, giúp Chelsea không bị lép vế về thể lực, dù việc tạo ra cơ hội rõ ràng vẫn khó khăn. Cú sút xa của Alejandro Garnacho khiến thủ môn Guglielmo Vicario phải cứu thua là tình huống đáng kể nhất trong 25 phút đầu.

Caicedo (xanh, trái) theo kèm Kudus, trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 1/11. Ảnh: Reuters

Tottenham quá yếu trong tấn công. Randal Kolo Muani bị Trevoh Chalobah và Wesley Fofana "nuốt chửng". Simons, người từng được Chelsea nhắm tới mùa hè vừa qua, lại tỏ ra mỏng manh khi đối đầu với Malo Gusto. Trong cả trận, chủ nhà chỉ có một cú dứt điểm trúng hướng cầu môn.

Các pha lên bóng của Chelsea mạch lạc hơn nhiều, đặc biệt là với Garnacho năng nổ bên cánh trái. Một trong những tín hiệu tích cực nhất cho Maresca là việc Joao Pedro tìm lại sự tự tin sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 34. Tiền đạo Brazil sa sút thể lực trong vài tuần gần đây, nhưng trận này anh chơi đầy năng lượng, càn lướt và di chuyển thông minh trong vai trò tiền đạo cắm thay cho Marc Guiu và Liam Delap (bị treo giò). Tottenham, ngược lại, hoàn toàn thiếu sức công phá.

Lẽ ra chủ nhà đã phải bị dẫn sâu hơn trong hiệp một, khi sai lầm trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới giúp Joao Pedro có cơ hội đối mặt Vicario, nhưng thủ môn này cản phá được bằng chân, giữ tỷ số là 0-0. Tuy nhiên, Spurs không rút ra bài học. Họ lại tiếp tục chơi mạo hiểm, tạo điều kiện cho Caicedo áp sát. Tiền vệ Ecuador giành bóng, tận dụng pha chuyền hỏng của Simons và chiến thắng trong pha tranh chấp 50–50 với Micky van de Ven, trước khi kiến tạo để Joao Pedro dứt điểm mở tỷ số.

Spurs có đôi chút phản kháng khi Mohammed Kudus buộc Robert Sanchez phải đổ người cứu thua, nhưng lẽ ra họ đã phải thua đậm ngay hiệp một. Vicario cản phá cú sút sấm sét của Joao Pedro, và Chelsea tức giận khi Rodrigo Bentancur chỉ bị thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Reece James.

Chelsea tiếp tục chơi chủ động sau giờ nghỉ. Enzo Fernandez đánh đầu chệch cột trong gang tấc, còn Caicedo vẫn kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Joao Pedro đè ngã Kevin Danso để tạo cơ hội cho Pedro Neto sút, còn Garnacho, từ đường chuyền của Caicedo, suýt kiến tạo cho Neto ghi bàn.

Tottenham cố gắng thay đổi cục diện. Cristian Romero vào thay Danso, Richarlison vào sân đá cắm, Kolo Muani dạt trái, còn Simons thử sức ở vai trò số 10. Thử nghiệm đó chỉ kéo dài thêm 13 phút, trước khi Brennan Johnson vào thay Simons. Tottenham tiếp tục bế tắc, khiến Chelsea thắng trận dễ dàng bậc nhất mùa này. Nếu Joao Pedro nắn nót hơn ở những phút bù, cách biệt đã không dừng lại ở một bàn.

Vy Anh