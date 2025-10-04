Mảng màu tối của Man Utd thời Amorim

Trang web của Sky Sports có một chiếc đồng hồ, với thời gian gồm ngày - giờ - phút - giây tăng dần và hiện ở mốc hơn 502 ngày. Dòng miêu tả trên đó ghi: "Đã bao nhiêu ngày trôi qua từ khi Man Utd thắng hai trận liền ở Ngoại hạng Anh?".

Một tuần sau chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Chelsea, Man Utd trải qua thất bại 1-3 tại sân Gtech của Brentford. Đó là lý do có chiếc đồng hồ kể trên. Lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford giành hai chiến thắng liên tiếp trong cùng một mùa giải Ngoại hạng đã là từ tận tháng 5/2024. Hiện tại, họ đứng thứ 14, thua ba trận mùa này, với hai thắng và một hòa sau 6 vòng.

Hậu vệ Man Utd Noussair Mazraoui thất thế khi tranh chấp với Josko Gvardiol trong trận thua Man City 0-3 trên sân Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AFP

Thực tại ấy khiến cựu thủ quân Gary Neville vô cùng bi quan. "Tôi rất buồn", ông nói trên đài Mỹ NBC. "Tôi không thể ngồi đây và nói rằng tôi không lo lắng. Từ những màn trình diễn, kết quả, cho đến những quyết định thay người trước Brentford, chúng đều tương tự trong trận thua Grimsby ở Cup Liên đoàn Anh cách đây vài tuần, khi Mason Mount phải chơi ở vị trí biên thủ trái".

"Chúng ta ngưỡng mộ những HLV kiên định với hệ thống chiến thuật của mình", cựu hậu vệ cánh Man Utd nói tiếp. "Nhưng để Mount chơi biên thủ trái trông thật ngớ ngẩn làm sao. Mà điều đó đã xảy ra tới hai lần. Lần đầu tôi đã nghĩ là không thể tha thứ, và giờ nó lại tái diễn. Amorim thay đổi nhân sự hàng thủ qua từng trận đấu. Lối chơi và kết quả hiện tại không thể chấp nhận được".

Neville - người dành trọn sự nghiệp đỉnh cao cho Man Utd giai đoạn 1992-2011, ghi 7 bàn qua 602 trận - kết luận: "Tôi sẽ không bao giờ lên truyền hình và nói rằng một HLV nên bị sa thải, vì tôi hiểu tính chất phức tạp và khó khăn của nghề cầm quân. Nhưng tôi đoán là ban lãnh đạo Man Utd sẽ muốn nhanh chóng nhìn thấy sự thay đổi từ đội bóng".

Những con số đằng sau chỉ trích của Neville

Thống kê cho thấy, từ khi Amorim đến Old Trafford, chỉ có Man Utd (33 trận) và Crystal Palace (32 trận) là hai đội bóng duy nhất chơi với hệ thống ba trung vệ hoặc hàng thủ năm người qua mọi trận đấu ở Ngoại hạng. Nếu Man Utd vẫn đang sa cơ, thì Palace của Oliver Glasner lại bay cao mùa này khi xếp thứ ba.

Điều này chứng minh, hệ thống hay sơ đồ chỉ là bề nổi, thứ đóng vai trò quan trọng nằm ở chất lượng con người sẵn có và nhất là cách sử dụng nhân sự ấy sao cho hiệu quả. Cụ thể, như Neville chỉ ra, là ở những quyết định thay người của Amorim.

Các quyết định thay người của một HLV được kỳ vọng sẽ giúp ích đội bóng, nhưng những thay đổi trong trận của Amorim tại Man Utd đến nay lại gây tổn hại nhiều hơn. Các cầu thủ dự bị của ông ở Ngoại hạng mắc nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua hơn là ghi bàn.

Số liệu từ Sky Sports cho thấy mức chênh lệch này là 3-2 kể từ khi Amorim nhậm chức cách đây gần 11 tháng, kết quả âm duy nhất trong số tất cả các đội bóng Ngoại hạng Anh. Riêng trong sáu trận mùa này, hai cầu thủ dự bị của HLV 40 tuổi mắc lỗi dẫn đến bàn thua, và cũng chưa một ai ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị.

Khi Neville nói kết quả hiện tại của Man Utd là không thể chấp nhận được, số liệu chỉ ra đội bóng cũ của anh đã tệ từ khi Amorim đến, khó có thể xác định đến mức độ nào thì trở nên không thể chịu đựng nổi đối với ban lãnh đạo tại Old Trafford.

Graham Potter đã bị West Ham sa thải cuối tuần trước với tỷ lệ giành chiến thắng chỉ 26,1% ở Ngoại hạng. Tỷ lệ này của Amorim là 27,27% sau 33 trận, tương đương với thành tích của Chris Wilder ở Sheffield Utd sau 66 trận ở giải đấu cao nhất nước Anh. Steve Bruce và Gary O’Neil lần lượt bị Newcastle và Wolves sa thải với tỷ lệ thắng nhỉnh hơn một chút. Nếu ở những CLB khác, Amorim có thể đã bị sa thải.

So với các HLV thuộc các CLB "Big Six" (top 6 truyền thống) kể từ khi thuật ngữ này ra đời vào đầu những năm 2010 và trải qua ít nhất 30 trận cầm quân, Amorim có thành tích tệ nhất ở Ngoại hạng. Juande Ramos thời còn dẫn dắt Spurs 2007-2008 từng có tỷ lệ thắng trận 28,6%, nhưng khi đó khái niệm "Big Six" chưa tồn tại.

Liên quan đến vấn đề Amorim không duy trì sự ổn định nhân sự nơi hàng thủ như Neville đề cập, cũng số liệu Sky Sports chỉ ra HLV người Bồ Đào Nha đã sử dụng 21 tổ hợp hàng thủ ba trung vệ khác nhau trong 33 trận ở Ngoại hạng, con số cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào thuộc giải đấu xét trong cùng quãng thời gian so sánh. Southampton (13 lần) và Wolves (10 lần) là hai đội tiệm cận.

Việc thay đổi nhân sự hàng thủ ba trung vệ đã phản tác dụng trong trận gần nhất, khi Harry Maguire lần đầu tiên đá chính trở lại sau mùa trước và góp phần dẫn tới bàn thua đầu của Man Utd trên sân Brentford. Leny Yoro, người đá chính trong bốn trận đầu mùa, nhưng đã được tung vào sân từ ghế dự bị ở hai trận gần đây. Matthijs de Ligt và Luke Shaw đá chính mọi trận ở Ngoại hạng, nhưng Shaw chỉ chơi trọn vẹn 90 phút trong ba trận.

Sự thiếu ổn định ở hàng thủ phản ánh sự thiếu nhất quán trong cả kết quả lẫn màn trình diễn của tập thể Amorim.

Hoàng Thông (theo Sky Sports)