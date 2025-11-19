Mạng lưới nhà máy ôtô tại Việt Nam
sau 30 năm hình thành

Sau ba thập kỷ phát triển, ngành ôtô Việt Nam có khoảng 15 nhà máy sản xuất, lắp ráp xe con, công suất tối đa hơn 1,4 triệu chiếc/năm.

Hoàng Sa Trường Sa
1995
Mitsubishi
TP HCM (Bình Dương cũ) 12K xe/năm $21M USD
1996
Toyota
Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) 46K xe/năm $49M USD
Mercedes
TP HCM
Suzuki
Đồng Nai
Isuzu
TP HCM $50M USD
1997
Ford
Hải Phòng (Hải Dương cũ) 14K xe/năm $102M USD
2006
Honda
Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) 23K xe/năm $60M USD
2008
Kia
TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) 50K xe/năm $417M USD
2011
Hyundai
Ninh Bình 200K xe/năm
2018
Mazda
TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) 50K xe/năm $455M USD
2019
VinFast
Hải Phòng 500K xe/năm $6.000M USD
Peugeot, BMW
TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) 20K xe/năm $151M USD
2022
Hyundai
Ninh Bình 200K xe/năm
2023
Wuling
Hưng Yên
2025
VinFast
Hà Tĩnh 200K xe/năm $277M USD
Skoda
Quảng Ninh 120K xe/năm
2026
Omoda & Jaecoo
Hưng Yên 120K xe/năm $319M USD
Geely
Hưng Yên (Thái Bình cũ) 75K xe/năm $168M USD

Nội dung: Thành Nhạn

Đồ họa: Khánh Hoàng - Thanh Hạ

- Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô trong bài bao gồm các hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Omoda & Jaecoo, Geely và VinFast

- Công suất thiết kế nhà máy trong điều kiện lý tưởng

- Một số hãng như Mercedes, Suzuki, Hyundai không cung cấp số vốn đầu tư

- Số vốn đầu tư của các hãng Kia, Mazda, Peugeot, BMW được quy đổi sang USD tại thời điểm tháng 11/2025

 