Mạng lưới nhà máy ôtô tại Việt Nam
sau 30 năm hình thành
Sau ba thập kỷ phát triển, ngành ôtô Việt Nam có khoảng 15 nhà máy sản xuất, lắp ráp xe con, công suất tối đa hơn 1,4 triệu chiếc/năm.
Nội dung: Thành Nhạn
Đồ họa: Khánh Hoàng - Thanh Hạ
- Nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô trong bài bao gồm các hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Omoda & Jaecoo, Geely và VinFast
- Công suất thiết kế nhà máy trong điều kiện lý tưởng
- Một số hãng như Mercedes, Suzuki, Hyundai không cung cấp số vốn đầu tư
- Số vốn đầu tư của các hãng Kia, Mazda, Peugeot, BMW được quy đổi sang USD tại thời điểm tháng 11/2025