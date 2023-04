Mảng chip nhớ thành 'gánh nặng' của Samsung

Từ là "con gà đẻ trứng vàng", mảng chip nhớ của Samsung đã lỗ 3,4 tỷ USD trong quý I/2023, kéo lợi nhuận công ty giảm 95%.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 của Samsung ngày 26/4, bộ phận chip nhớ lỗ 4,58 nghìn tỷ won (3,4 tỷ USD). Theo CNBC, con số này ngược với những năm gần đây khi nhu cầu chip tăng cao và luôn mang về doanh thu, lợi nhuận nhiều nhất cho công ty Hàn Quốc.

Samsung đạt doanh thu 63,75 nghìn tỷ won 47,4 tỷ USD) trong quý vừa qua, nhưng khoản lỗ lớn từ mảng chip nhớ khiến lợi nhuận còn 640 tỷ won (478,55 triệu USD), giảm tới 95% so với mức 10,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất kể từ 2009.

Mẫu chip nhớ do Samsung sản xuất gắn trên một bo mạch. Ảnh: Samsung

Theo The Verge, Samsung trải qua quý kinh doanh tồi tệ do nhu cầu thị trường về chip nhớ sụt giảm và lượng hàng tồn kho cao. Trước đó, giới phân tích đánh giá lĩnh vực này chưa thể thoát "mùa đông" do các nhà sản xuất điện thoại và PC đã mua sắm và tích trữ chip quá nhiều trong thời kỳ Covid-19. Khi nguồn cung không còn bị gián đoạn, ngành chip lại rơi vào khủng hoảng thừa do lượng tồn kho lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu thiết bị số trên toàn cầu hiện giảm mạnh do người dùng đã mua trong đại dịch để phục vụ nhu cầu làm việc, học tập từ xa, cộng với nguyên nhân lạm phát và bất ổn kinh tế. Do đó, các nhà sản xuất thiết bị cũng hạn chế đưa sản phẩm mới ra thị trường, khiến mức tiêu thụ chip lao dốc.

Mảng chip nhớ từng được coi là "gà đẻ trứng vàng" cho Samsung. Năm 2021, công ty vượt Intel thành nhà sản xuất chip bán dẫn có doanh thu cao nhất thế giới. Sang quý II/2022, hãng đạt lợi nhuận cao nhất kể từ 2018 nhờ chip với 14 nghìn tỷ won (10,7 tỷ USD), còn doanh thu cũng tăng 21% lên 77 nghìn tỷ won (57,3 tỷ USD).

Bất chấp suy giảm, Samsung cho biết vẫn đầu tư vào chip nhớ năm nay tương đương năm ngoái. Gần đây, hãng cũng công bố dự án xây dựng tổ hợp sản xuất chip lớn nhất thế giới tại Hàn Quốc trị giá 230 tỷ USD trong 20 năm.

"Chúng tôi đã cắt giảm kế hoạch sản xuất ngắn hạn, nhưng vẫn dự đoán nhu cầu chip nhớ sẽ ổn định trong trung và dài hạn, nên vẫn tiếp tục đầu tư hạ tầng để củng cố vị trí dẫn đầu", đại diện Samsung nói với Bloomberg.

Trước đó, SK Hynix - nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới - cũng công bố khoản lỗ 2,54 tỷ USD trong quý I/2023. Đại diện công ty cho rằng nguyên nhân là do "nhu cầu chậm và giá sản phẩm giảm" của thị trường, nhưng mọi thứ có thể được cải thiện vào nửa cuối 2023.

Giới chuyên gia cũng tin thị trường đang phục hồi. "Ngành công nghiệp chip đã vượt qua đáy và sẽ dần hồi sinh", nhà phân tích James Lim của Dalton Investments nói với Squawk Box Asia.

Bảo Lâm