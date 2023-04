Apple vẫn phải phụ thuộc Samsung

Dù không muốn, Apple được cho là sẽ phải tiếp tục sử dụng màn hình của các công ty Hàn Quốc như Samsung, LG trong nhiều năm nữa.

Theo Apple Insider, những năm qua, Apple không giấu tham vọng trong việc tự chủ nguồn cung linh kiện. Thành công bước đầu của hãng là tự thiết kế chip và dần thay thế chip Intel trong các sản phẩm quan trọng như iPhone, MacBook, iPad.

Tuy nhiên, Apple vẫn phải phụ thuộc vào các công ty sản xuất màn hình từ Hàn Quốc. Theo tài liệu Korea Herald tiếp cận được từ Viện Xúc tiến Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (IITP), Apple đang nỗ lực mở rộng việc đưa linh kiện như chip và màn hình của mình vào iPhone nhằm duy trì sự thống trị trên thị trường. Tuy nhiên, còn rất lâu nữa họ mới có thể trở thành nhà cung ứng đủ lớn trong lĩnh vực màn hình.

"Ít nhất 60% màn hình Apple vẫn có nguồn gốc từ nhà sản xuất Hàn Quốc trong vài năm tới", IITP dự đoán.

Apple Store Gangnam (Hàn Quốc) nằm cách trụ sở Samsung một km. Ảnh: Yonhap

Trước đó, một số nguồn tin cho biết Apple sẽ bắt đầu dùng màn hình microLED do hãng tự phát triển trên Apple Watch vào cuối 2024, nhưng đang gặp một số thách thức. Họ có thể sẽ cần thêm nhiều thời gian để thương mại hóa công nghệ của mình trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao.

Giới chuyên gia nhận định, dù hoàn thành kế hoạch, Apple cũng không có dây chuyền sản xuất linh kiện, tức vẫn phải thuê bên thứ ba. Các công ty Hàn Quốc như Samsung sẽ có cơ hội thắng thầu do sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh so với đối thủ Trung Quốc.

Apple nghiên cứu về màn hình microLED từ 2018, sau khi mua lại LuxVue vào năm 2014. Năm 2020, nhà sản xuất iPhone được cho là đã đầu tư 334 triệu USD vào một nhà máy ở Đài Loan để sản xuất bảng điều khiển màn hình miniLED và microLED.

Dù hợp tác với Samsung, Apple từng kiện hãng Hàn Quốc ăn cắp một số tính năng trên smartphone của mình. Hai công ty đã giải quyết xong tranh chấp pháp lý cách đây 5 năm và Apple cũng tìm được đối tác linh kiện khác cho chip nhớ, hoặc tự thiết kế bộ vi xử lý riêng.

Ngược lại, Samsung cũng được cho là không tin Apple do hãng công nghệ Mỹ đang tìm kiếm giải pháp màn hình thay thế. Họ thậm chí cấm các chuyên gia của Apple vào nhà máy của mình. Trong một sự cố năm 2017, các kỹ sư Apple bay từ Mỹ đến Hàn Quốc để trao đổi với Samsung Display, nhưng được thông báo không được vào trụ sở với lý do bảo vệ tài sản trí tuệ. Do đó, Apple phải họp với đối tác Samsung tại phòng khách sạn.

Khương Nha (theo Apple Insider, Korea Herald)