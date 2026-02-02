Man Utd và nghịch lý giữ bóng ít dễ thắng hơn

Man Utd thường thắng khi giữ bóng ít hơn đối thủ và thua khi có bóng nhiều hơn. Điều đó tiếp tục được thể hiện ở trận thắng Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Man Utd toàn thắng bảy trận ở Ngoại hạng Anh mùa này khi giữ bóng ít hơn 45% thời lượng, trong đó có những chiến thắng trước các "ông lớn" như Chelsea, Liverpool, Man City hay Arsenal.

Trái lại, trong 17 trận đấu giữ bóng 45% trở lên, "Quỷ Đỏ" chỉ thắng bốn, hòa tám và thua năm trận. Nghịch lý này được thể hiện dưới trướng Ruben Amorim, Darren Fletcher lẫn Michael Carrick hiện tại.

Chiến thắng 3-2 trước Fulham hôm qua tiếp tục cho thấy xu hướng này. Đội chủ sân Old Trafford chỉ có bóng trong 42% thời gian, nhưng giành trọn ba điểm. Casemiro và Matheus Cunha lần lượt ghi bàn giúp chủ nhà dẫn 2-0. Dù để Fulham ghi liền hai bàn trong sáu phút gần cuối trận, Man Utd vẫn thắng chung cuộc nhờ công tiền đạo Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko (số 30) mừng bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Man Utd, trong trận đấu ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/2/2026. Ảnh: Reuters

Kể từ đầu mùa 2022-2023, Man Utd đã chơi bảy trận với tỷ lệ giữ bóng 68% trở lên. Kết quả là họ thua tới năm trận và chỉ giành tổng cộng sáu điểm ở những trận đó. Trung bình dưới một điểm mỗi trận không phản ánh đúng sự áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng.

Ngược lại, trong bảy trận mà Man Utd giữ bóng ít nhất giai đoạn này, họ thắng bốn, hòa hai và chỉ thua một trận, tương đương hai điểm mỗi trận. Chênh lệch này cho thấy rõ ràng việc cầm bóng nhiều không mang lại lợi thế cho Man Utd, còn phản ánh điều ngược lại.

Ranh giới quan trọng nằm ở mốc 50% thời lượng giữ bóng. Trong các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh mà Man Utd cầm bóng dưới 50% kể từ mùa đầu tiên của Erik ten Hag (2022-2023), tỷ lệ thắng trung bình của họ là 49%, với 1,7 điểm mỗi trận. Đây là những con số khá cao, phản ánh hiệu quả rõ rệt khi Man Utd không phải áp đặt thế trận.

Man Utd 3-2 Fulham

Các chiến thắng trước Man City, khi họ chỉ cầm bóng 31,8%, hay Arsenal với 43,9%, đều nằm trong nhóm trận đấu này. Khi được chơi trong thế trận phòng ngự phản công, Man Utd đạt hiệu suất tốt hơn cả về kết quả lẫn khả năng tận dụng thời cơ.

Ngược lại, khi Man Utd kiểm soát bóng trên 50%, tỷ lệ thắng giảm xuống còn 43%, trung bình chỉ đạt 1,5 điểm mỗi trận. Sự sụt giảm này cho thấy đội bóng gặp nhiều khó khăn hơn khi "phải" chủ động tổ chức tấn công.

Một thực tế khác là cách các đối thủ tiếp cận Man Utd trong những trận đấu này. Nhiều đội lựa chọn lùi sâu, tập trung phòng ngự và chờ đợi thời điểm phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho Man Utd. Chiến thuật đã được các đội áp dụng thành công trong nhiều mùa giải, từ thời Ten Hag đến Ruben Amorim. Khi bị buộc phải cầm bóng trước các khối phòng ngự thấp, Man Utd thường gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Tiền vệ Kobbie Mainoo đi bóng trong trận gặp Fulham. Ảnh: Reuters

Sự khác biệt trong kết quả của Man Utd trước các nhóm đối thủ cũng củng cố xu hướng này. Mùa này, không đội nào ngoài Aston Villa đạt điểm trung bình mỗi trận cao hơn Man Utd khi đối đầu nhóm "Top 6" (6 đội đầu bảng). Ngược lại, Man Utd chỉ xếp thứ 12 về thành tích trước nhóm "Bottom 6" (6 đội cuối bảng). Kể từ đầu tháng 11/2025, họ đã hòa bảy trận trước các đội thuộc nhóm "Bottom 8". Những trận đấu này thường có điểm chung là Man Utd giữ bóng nhiều hơn, trong khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông.

Trận thua Everton hôm 24/11 là ví dụ điển hình. Dù đối thủ chơi thiếu người gần 80 phút sau thẻ đỏ của Idrissa Gueye, Man Utd vẫn duy trì hệ thống ba trung vệ, không tạo được ưu thế quân số trong tấn công. Họ kiểm soát tới 69,9% thời lượng, nhưng không ghi được bàn nào và để thua 0-1. Đáng chú ý, trong ba trận Man Utd có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất ở Ngoại hạng trong giai đoạn này, họ thua tới hai trận.

Theo Telegraph, khi cầm bóng nhiều, Man Utd vẫn tạo ra cơ hội nhưng không đủ sắc bén để phá vỡ hệ thống phòng ngự đã được tổ chức sẵn. Khi không gian bị thu hẹp, hiệu quả của các pha tấn công giảm đáng kể.

Ở chiều ngược lại, trong những trận đấu Man Utd kiểm soát bóng ít hơn, đối thủ thường chủ động tấn công và để lộ khoảng trống phía sau. Khi đó, Man Utd có điều kiện để lựa chọn thời điểm tăng tốc, tổ chức các pha phản công hoặc chuyển trạng thái nhanh. Man Utd thường có những tiền đạo giàu tốc độ, luôn sẵn sàng nhận các đường chuyền vượt tuyến từ Bruno Fernandes hay Casemiro.

Fernandes, Casemiro, Kobbie Mainoo hay Manuel Ugarte lại không phải những mẫu cầu thủ phù hợp nhất với thế trận kiểm soát bóng. Nếu tuyến giữa không thể tạo ra cơ hội trước hàng thủ lùi sâu của đối phương, việc giữ bóng nhiều cũng không có tác dụng, thậm chí còn trở thành "con dao hai lưỡi".

Xuân Bình (theo Telegraph)