Man Utd thâm hụt ngân sách vì Amorim

AnhMan Utd nhiều khả năng phải chi 21,4 triệu USD cho Ruben Amorim và đội ngũ của ông sau khi sa thải HLV Bồ Đào Nha.

Thông tin này xuất hiện sau báo cáo tài chính của "Quỷ Đỏ" hôm 28/2, có đoạn "trích lập khoản dự phòng 21,4 triệu USD, mức tối đa có thể phát sinh, nhằm xử lý các khoản thanh toán dàn xếp trong tương lai".

Số tiền chính xác Man Utd phải chi cho Amorim còn phụ thuộc vào những điều khoản khi hai bên ký hợp đồng, bao gồm việc nhà cầm quân 41 tuổi có tìm được công việc mới trong một thời gian nhất định như thỏa thuận quy định hay không.

Như vậy, Man Utd có thể mất tổng cộng 36,3 triệu USD cho việc tuyển dụng và sa thải Amorim. Trước đó vào tháng 10/2024, đội chủ sân Old Trafford đã mua lại hợp đồng của Amorim với Sporting Lisbon với giá 11,2 triệu USD, đồng thời trả thêm 1,2 triệu USD để ông bắt đầu làm việc sớm.

HLV Ruben Amorim thất vọng sau trận Man Utd hòa Wolves 1-1 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 30/12/2025. Ảnh: PA Wire

Trong bản hợp đồng với Man Utd đến tháng 6/2027, Amorim đồng ý nhận 8,7 triệu USD mỗi năm. Điều này đồng nghĩa khoản tiền "Quỷ Đỏ" phải bỏ ra cho phần còn lại của hợp đồng khi "đuổi việc" Amorim là vào khoảng 13,5 triệu USD.

Nếu buộc phải bồi thường đầy đủ cho Amorim cùng các cộng sự của ông, tổng số tiền Man Utd phải chi cho việc sa thải HLV và giám đốc điều hành sẽ lên tới gần 40,4 triệu USD chỉ trong 15 tháng. Trước Amorim, HLV Erik ten Hag và giám đốc Dan Ashworth đã tiêu tốn ngân sách của "Quỷ Đỏ" 19,5 triệu USD.

Amorim rời Man Utd sau trận hòa Leeds ở Ngoại hạng Anh hôm 5/1, thời điểm ông công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB. Thay thế Amorim khi đó là Darren Fletcher, trước khi đội bóng bổ nhiệm Michael Carrick cho vị trí HLV tạm quyền.

Dưới thời Carrick, Man Utd thắng 6, hòa 1 trong bảy trận dẫn dắt, đưa "Quỷ Đỏ" vươn lên vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League. Với triều đại Amorim, Man Utd thắng 25 lần sau 63 trận dẫn dắt, qua đó chỉ xếp thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước.

Vy Anh