Man Utd sắp thanh lý Zirkzee

Tiền đạo Joshua Zirkzee sắp chia tay Man Utd sau chưa đầy hai mùa giải gắn bó, khi đồng ý gia nhập AS Roma ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Theo Gazzetta dello Sport, việc ít được thi đấu tại Man Utd khiến Zirkzee chủ động tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo suất đá chính, hướng tới World Cup 2026.

Tiền đạo người Hà Lan đã nhiều lần trao đổi với giám đốc thể thao Ricky Massara và HLV Gian Piero Gasperini của Roma, qua đó đồng ý chuyển sang Serie A.

Gasperini được cho đã thuyết phục Zirkzee bằng việc đảm bảo rằng anh phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 tại Roma. Theo đó, tiền đạo Hà Lan có thể đá linh hoạt ở cả ba vị trí trên hàng công - hệ thống từng giúp Gasperini thành công cùng Atalanta.

Joshua Zirkzee ăn mừng sau khi sút thành công lượt luân lưu quyết định trong trận Man Utd thắng Arsenal ở Cup FA trên sân Emirates, London, Anh ngày 12/1/2025. Ảnh: AP

Roma dự kiến mượn Zirkzee trong 6 tháng, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt vào hè với mức phí khoảng 45 triệu USD. Thương vụ có thể được hoàn tất vào giữa tháng 1, khi Man Utd đón hai cầu thủ tấn công Amad Diallo và Bryan Mbeumo trở lại sau khi thi đấu Cup châu Phi 2025 (AFCON).

Nếu hoàn tất, Man Utd gần như thu hồi phần lớn khoản đầu tư ban đầu. Hè 2024, Zirkzee chuyển đến Man Utd với giá 46 triệu USD vào hè 2024, nhận nhiều kỳ vọng khi là thương vụ lớn đầu tiên dưới thời Jim Ratcliffe.

Tiền đạo Hà Lan khởi đầu như mơ khi ghi bàn duy nhất giúp Man Utd hạ Fulham 1-0 ở vòng một Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Nhưng anh dần mất chỗ đứng, đặc biệt từ khi HLV Ruben Amorim nhậm chức vào tháng 11/2024. Tổng cộng, tiền đạo Hà Lan chỉ ghi 7 bàn qua 49 lần ra sân.

Trong khi đó, Man Utd từ chối bán Kobbie Mainoo sau khi tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes chấn thương. Trong buổi họp báo trước trận thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, HLV Ruben Amorim vẫn khẳng định Kobbie Mainoo là tương lai của Man Utd.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: "Mainoo sẽ có cơ hội, cậu ấy có đủ thời gian. Mainoo có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau: tiền vệ trụ, đá trong hệ ba tiền vệ, hoặc vai trò số 10 lùi sâu như Mason Mount ở trận gần nhất. Mainoo chỉ cần chờ cơ hội, vì trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau hai ngày".

Fernandes (trái) và Mainoo trong một trận Ngoại hạng Anh cùng Man Utd ở mùa 2023-2024. Ảnh: AFP

Mùa này, Mainoo mới đá chính một trận tại Cup Liên đoàn và chỉ có tổng cộng 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tiền vệ người Anh được cho muốn chuyển tới Napoli - nơi cựu cầu thủ Man Utd Scott McTominay đang thi đấu thành công.

Nhưng Amorim loại trừ khả năng để Mainoo ra đi theo dạng cho mượn trong tháng 1, khiến thương vụ càng trở nên khó khả thi. "Nếu không có người thay thế, sẽ rất khó để ai đó rời CLB. Ngay cả khi có đầy đủ đội hình, chúng tôi vẫn thiếu chiều sâu cho những tình huống có thể xảy ra", ông nói.

Theo báo Anh Sportmail, Man Utd tỏ ra dè dặt với việc mua sắm ngắn hạn tháng 1 và có thể chờ đến hè để tăng cường tuyến giữa. Chủ sân Old Trafford đang theo dõi James Garner (Everton), cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd và sắp bước vào 6 tháng cuối hợp đồng, như một phương án chi phí hợp lý trước khi dồn lực cho các mục tiêu lớn hơn vào mùa hè.

Hồng Duy (theo Daily Mail, La Gazzetta dello Sport)