Amorim: 'Man Utd cần nhiều người gánh vác trách nhiệm khi vắng Fernandes'

AnhHLV Ruben Amorim thừa nhận Man Utd gặp khó trong việc tìm phương án thay Bruno Fernandes chấn thương, nhưng xem đây là cơ hội để các cầu thủ khác thể hiện vai trò thủ lĩnh.

Fernandes chấn thương gân kheo trong trận thua Aston Villa 1-2 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Kể từ khi gia nhập Man Utd vào tháng 1/2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới bỏ lỡ một trận vào tháng 3/2022 do bị cúm và hai trận vì chấn thương đầu gối vào tháng 5/2024.

Bruno Fernandes (áo trắng) chấn thương trong trận Man Utd thua Aston Villa 1-2 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh ngày 21/12. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo ngày 24/12, HLV Ruben Amorim không công bố thời gian hồi phục cụ thể, nhưng xác nhận Fernandes sẽ vắng mặt trận gặp Newcastle vào ngày Lễ Tặng quà (Boxing Day). Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của tiền vệ đồng hương trong lối chơi của đội bóng.

"Không thể thay thế Bruno", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Nhưng tôi đã nói với toàn đội rằng chúng tôi cần nhìn vào mặt tích cực. Khi Bruno vắng mặt, nhiều người phải bước lên và đảm nhận trách nhiệm nhiều hơn".

Trong 292 trận trên mọi đấu trường mà Fernandes đá chính, "Quỷ Đỏ" thắng 51,7%. Thống kê này giảm còn 45,2% khi tiền vệ 31 tuổi vắng mặt hoặc vào sân từ ghế dự bị. Chênh lệch càng lớn hơn khi chỉ tập trung vào Ngoại hạng Anh: 48,6% so với 29,4%.

Theo Amorim, Fernandes không chỉ đóng góp ở khả năng sáng tạo mà còn giữ vai trò tổ chức trong mọi tình huống cố định. "Cậu ấy là người sắp xếp đội hình, điều phối các pha bóng chết. Đây là cơ hội để toàn đội nhận ra rằng chúng tôi không thể phụ thuộc vào một cầu thủ cho mọi thứ", HLV 40 tuổi cho biết.

HLV Ruben Amorim (trái) và Bruno Fernandes sau trận Man Utd thua Tottenham ở chung kết Europa League trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha ngày 21/5/2025. Ảnh: Reuters

Việc mất Fernandes, cùng với Bryan Mbeumo và Amad Diallo - hai cầu thủ hội quân cùng đội tuyển thi đấu Cup châu Phi - trong các tình huống cố định, được Amorim đánh giá là tổn thất lớn. Tuy nhiên, ông kỳ vọng những trụ cột khác như Lisandro Martinez hay Luke Shaw sẽ thể hiện tố chất lãnh đạo rõ nét hơn trong giai đoạn khó khăn này.

Về phương án thay thế Fernandes ở tuyến giữa, Amorim cho biết Man Utd có thể phải thay đổi cách vận hành. "Chúng tôi có những cầu thủ khác và có thể cần thử những cách chơi khác nhau", ông nói, đồng thời khen ngợi màn trình diễn của tiền vệ 18 tuổi Jack Fletcher, con trai cựu danh thủ Darren Fletcher, trước Aston Villa. "Những cơ hội như thế này rất quan trọng để trao đất diễn cho các cầu thủ trẻ".

Dù thừa nhận đội bóng đang đối mặt với nhiều vấn đề nhân sự, Amorim vẫn bày tỏ sự tự tin. "Tôi tin Man Utd có thể thắng bất kỳ trận nào. Mọi thứ khó khăn hơn, nhưng nếu tập trung, chúng tôi có thể chiến thắng", ông khẳng định.

Tuần trước, Fernandes gây bão khi tiết lộ rằng ban lãnh đạo Man Utd từng cân nhắc bán anh trong mùa hè, nhưng không đủ quyết đoán để làm trái ý Amorim. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết anh cảm thấy tổn thương và buồn bã trước cách sự việc được xử lý, trong bối cảnh từng nhận được đề nghị trị giá hơn 100 triệu USD từ CLB Arab Saudi Al Hilal.

Hồng Duy (theo Sky Sports)